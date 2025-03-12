Челябинские предприятия вложили в свое развитие более 500 миллиардов рублей

Объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области в 2024 году достиг объема почти 550 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.
«По информации Росстата, по итогам 2024 года объем инвестиций в регионе в абсолютном выражении вырос на 103 миллиарда рублей относительно 2023 года и составил 549,1 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах прирост составил 14%», сообщили в пресс-службе министерства.
Большую часть инвестиций предприятия сделали из собственных средств. На их долю пришлось 69,9%. Остальные средства являются заемными — 14,7% привлеченных денег являются бюджетными, семь процентов организации заняли у банков.
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