Челябинские предприятия вложили в свое развитие более 500 миллиардов рублей

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Объем инвестиций вырос на 14%
Объем инвестиций вырос на 14% Фото:

Объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области в 2024 году достиг объема почти 550 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.

«По информации Росстата, по итогам 2024 года объем инвестиций в регионе в абсолютном выражении вырос на 103 миллиарда рублей относительно 2023 года и составил 549,1 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах прирост составил 14%», сообщили в пресс-службе министерства.

Большую часть инвестиций предприятия сделали из собственных средств. На их долю пришлось 69,9%. Остальные средства являются заемными — 14,7% привлеченных денег являются бюджетными, семь процентов организации заняли у банков.

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Объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области в 2024 году достиг объема почти 550 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «По информации Росстата, по итогам 2024 года объем инвестиций в регионе в абсолютном выражении вырос на 103 миллиарда рублей относительно 2023 года и составил 549,1 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах прирост составил 14%», сообщили в пресс-службе министерства. Большую часть инвестиций предприятия сделали из собственных средств. На их долю пришлось 69,9%. Остальные средства являются заемными — 14,7% привлеченных денег являются бюджетными, семь процентов организации заняли у банков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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