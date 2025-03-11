Из-за обмеления озера Чебаркуль новый мэр реконструирует водозабор

Вступающий 12 марта в полномочия мэра Чебаркуля (Челябинская область) Михаил Панарин пообещал реконструировать систему водоснабжения из-за обмеления одноименного озера. О таких планах Панарин сообщил городским депутатам.
«В целях повышения надежности водоснабжения, водоотведения и в связи с проблемами, связанными с обмелением озера Чебаркуль, планирую определить источники финансирования и проведения мероприятий по реконструкции водозаборных сооружений города Чебаркуль. Кроме того, планирую реконструкцию очистных сооружений и напорного коллектора с насосными станциями», — сообщил Панарин.
Также, по словам Панарина, планируется спроектировать и построить новую магистраль сети водоснабжения диаметром 500 мм. По всем этим проектам проведены предпроектные работы.
Панарин избран мэром депутатами Чебаркуля после проведения конкурса. Срок его пятилетних полномочий начинается 12 марта.
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