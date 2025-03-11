11 марта 2025

Врача-палестинца, обманувшего маму из Троицка, оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Палестинец не смог оспорить срок в СИЗО
Палестинец не смог оспорить срок в СИЗО Фото:

Палестинец, работающий врачом-анестезиологом в больнице Троицка (Челябинская область), остался в СИЗО по обвинению в обмане местной жительницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«21 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении врача больницы, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Челябинский областной суд с учетом доводов стороны обвинения оставил меру пресечения без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В своей апелляционной жалобе адвокат просил смягчить меру пресечения. Он ссылался на положительные характеристики своего подзащитного. Но суд остался глух к его доводам.

Врач был задержан в конце февраля. Под следствие также попал его коллега- оториноларинголог из Таджикистана. Предварительно, врачи обманули местную жительницу. Они сделали операцию ее малолетнему сыну, а после убедили ее оплатить наркоз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Палестинец, работающий врачом-анестезиологом в больнице Троицка (Челябинская область), остался в СИЗО по обвинению в обмане местной жительницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «21 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении врача больницы, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Челябинский областной суд с учетом доводов стороны обвинения оставил меру пресечения без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В своей апелляционной жалобе адвокат просил смягчить меру пресечения. Он ссылался на положительные характеристики своего подзащитного. Но суд остался глух к его доводам. Врач был задержан в конце февраля. Под следствие также попал его коллега- оториноларинголог из Таджикистана. Предварительно, врачи обманули местную жительницу. Они сделали операцию ее малолетнему сыну, а после убедили ее оплатить наркоз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...