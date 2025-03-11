Врача-палестинца, обманувшего маму из Троицка, оставили в СИЗО

Палестинец, работающий врачом-анестезиологом в больнице Троицка (Челябинская область), остался в СИЗО по обвинению в обмане местной жительницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«21 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении врача больницы, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Челябинский областной суд с учетом доводов стороны обвинения оставил меру пресечения без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В своей апелляционной жалобе адвокат просил смягчить меру пресечения. Он ссылался на положительные характеристики своего подзащитного. Но суд остался глух к его доводам.
Врач был задержан в конце февраля. Под следствие также попал его коллега- оториноларинголог из Таджикистана. Предварительно, врачи обманули местную жительницу. Они сделали операцию ее малолетнему сыну, а после убедили ее оплатить наркоз.
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