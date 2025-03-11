Челябинцы дешево распродают машины с пробегом

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Челябинской области в феврале составила 1,29 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили эксперты сервиса «Авто.ру Оценка».
«Средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Челябинской области составляет 1,29 миллиона рублей. Показатель на 2,4% выше, чем в январе», — сообщили URA.RU в «Авто.ру Оценка».
Какие машины в феврале 2025 года в Челябинской области подорожали больше всего:
- ЗАЗ Chance (7,1%; 203 тысячи рублей);
- Mazda 3 (6,8%; 1,09 млн рублей);
- Hyundai ix35 (5,9%; 1,43 млн рублей).
Какие машины в феврале 2025 года в Челябинской области подешевели больше всего:
- Mazda 6 (-7,1%; 1,11 млн рублей);
- Skoda Kodiaq (-6,8%; 2,83 млн рублей);
- Renault Logan (-6,6%; 511 тысяч рублей).
Рынок продажи автомобилей с пробегом по итогам февраля не демонстрирует замедления. Объем предложений оказался в полтора раза больше, чем годом ранее. Доля отечественных автомобилей превысила 18%, увеличившись за год на три процента. Китайские производители на вторичном рынке впервые перешагнули границу в пять процентов. Доля корейских, японских и европейских марок на вторичном рынке упала на шесть процентов — с 75 до 69%.
Эксперты ранее назвали самую востребованную марку машины на вторичном рынке в Челябинске. Больше всего автомобилисты интересуются подержанными Toyota, рассказали URA.RU аналитики «Авито Авто». Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 5,4%.
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