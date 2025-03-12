Челябинская модель Шейк заявила, что бразильский карнавал стал лучшим временем в жизни. Фото

Челябинская модель Шейк восхитилась карнавалом в Бразилии
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Шейк заявила, что хочет вернуться вновь на бразильский карнавал
Шейк заявила, что хочет вернуться вновь на бразильский карнавал Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, поделилась впечатлениями от участия в карнавале в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В своих соцсетях манекенщица назвала поездку лучшим временем в жизни.

«Лучшее время в жизни! Спасибо, что организовали эту поездку в последний момент. Было так весело вместе создавать образы. Верните меня обратно сейчас же», — написала Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В посте модель уместила несколько снимков, сделанных во время путешествия по Рио-де-Жанейро. Также Шейк поделилась эскизом своего карнавального костюма.

Традиционный фестиваль в Бразилии прошел с 28 февраля по 8 марта. Ранее Ирина Шейк показала, как проходит подготовка к шоу. Она отметила тяжелый труд швей, который скрывается за кулисами праздника.

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, поделилась впечатлениями от участия в карнавале в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В своих соцсетях манекенщица назвала поездку лучшим временем в жизни. «Лучшее время в жизни! Спасибо, что организовали эту поездку в последний момент. Было так весело вместе создавать образы. Верните меня обратно сейчас же», — написала Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В посте модель уместила несколько снимков, сделанных во время путешествия по Рио-де-Жанейро. Также Шейк поделилась эскизом своего карнавального костюма. Традиционный фестиваль в Бразилии прошел с 28 февраля по 8 марта. Ранее Ирина Шейк показала, как проходит подготовка к шоу. Она отметила тяжелый труд швей, который скрывается за кулисами праздника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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