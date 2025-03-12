Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, поделилась впечатлениями от участия в карнавале в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В своих соцсетях манекенщица назвала поездку лучшим временем в жизни.
«Лучшее время в жизни! Спасибо, что организовали эту поездку в последний момент. Было так весело вместе создавать образы. Верните меня обратно сейчас же», — написала Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
В посте модель уместила несколько снимков, сделанных во время путешествия по Рио-де-Жанейро. Также Шейк поделилась эскизом своего карнавального костюма.
Традиционный фестиваль в Бразилии прошел с 28 февраля по 8 марта. Ранее Ирина Шейк показала, как проходит подготовка к шоу. Она отметила тяжелый труд швей, который скрывается за кулисами праздника.
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