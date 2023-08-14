14 августа 2023

Пермяка оштрафовали на миллион за нанесение вреда лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Черная речка - тюменская "Рублевка". Тюменский район, Тюменская область, рубка леса, черная речка
Все незаконно срубленные деревья изъяла полиция Фото:

Житель Юрлинского округа должен будет заплатить 1,3 млн рублей штрафа за незаконную рубку 173 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале.

«Кудымкарский городской суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Юрлинского муниципального округа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ „Незаконная рубка лесных насаждений“», — говорится в сообщении.

По данным полиции, пропажу 173 деревьев (сосна, береза, осина) вблизи д. Дубровка заметил лесничий. Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю установили личность преступника. Он заготовил древесину без специальных разрешений. Все деревья у него были изъяты полицией. Действия обвиняемого привели к ущербу лесному фонду в 1,1, млн рублей.

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Житель Юрлинского округа должен будет заплатить 1,3 млн рублей штрафа за незаконную рубку 173 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Кудымкарский городской суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Юрлинского муниципального округа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ „Незаконная рубка лесных насаждений“», — говорится в сообщении. По данным полиции, пропажу 173 деревьев (сосна, береза, осина) вблизи д. Дубровка заметил лесничий. Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю установили личность преступника. Он заготовил древесину без специальных разрешений. Все деревья у него были изъяты полицией. Действия обвиняемого привели к ущербу лесному фонду в 1,1, млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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