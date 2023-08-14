Пермяка оштрафовали на миллион за нанесение вреда лесу

15 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Все незаконно срубленные деревья изъяла полиция Фото: Николай Бастриков © URA.RU Житель Юрлинского округа должен будет заплатить 1,3 млн рублей штрафа за незаконную рубку 173 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Кудымкарский городской суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Юрлинского муниципального округа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ „Незаконная рубка лесных насаждений“», — говорится в сообщении. По данным полиции, пропажу 173 деревьев (сосна, береза, осина) вблизи д. Дубровка заметил лесничий. Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю установили личность преступника. Он заготовил древесину без специальных разрешений. Все деревья у него были изъяты полицией. Действия обвиняемого привели к ущербу лесному фонду в 1,1, млн рублей.

Житель Юрлинского округа должен будет заплатить 1,3 млн рублей штрафа за незаконную рубку 173 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Кудымкарский городской суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Юрлинского муниципального округа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ „Незаконная рубка лесных насаждений“», — говорится в сообщении. По данным полиции, пропажу 173 деревьев (сосна, береза, осина) вблизи д. Дубровка заметил лесничий. Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю установили личность преступника. Он заготовил древесину без специальных разрешений. Все деревья у него были изъяты полицией. Действия обвиняемого привели к ущербу лесному фонду в 1,1, млн рублей.