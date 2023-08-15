Свердловские синоптики объявили предупреждение из-за смога

15 августа 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

На севере Свердловской области ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия Фото: Размик Закарян © URA.RU Уральский гидрометцентр объявил метеорологическое предупреждение из-за смога. С 16 по 19 августа на севере Свердловской области будут неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Информация об этом опубликована на официальном сайте гидрометцентра. «С 20:00 часов 15 августа до 20:00 часов 19 августа на севере Свердловской области (Волчанск, Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Пелым, Североуральск, Серов) ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков. Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал о том, что в Свердловскую область 15 августа придет облачность с локальными грозами и кратковременными дождями. Температура воздуха составит от 28 до 30 градусов тепла.

Уральский гидрометцентр объявил метеорологическое предупреждение из-за смога. С 16 по 19 августа на севере Свердловской области будут неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Информация об этом опубликована на официальном сайте гидрометцентра. «С 20:00 часов 15 августа до 20:00 часов 19 августа на севере Свердловской области (Волчанск, Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Пелым, Североуральск, Серов) ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков. Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал о том, что в Свердловскую область 15 августа придет облачность с локальными грозами и кратковременными дождями. Температура воздуха составит от 28 до 30 градусов тепла.