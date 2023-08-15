Свердловские синоптики объявили предупреждение из-за смога

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Смог. Екатеринбург, голубь, смог, птица
На севере Свердловской области ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия Фото:

Уральский гидрометцентр объявил метеорологическое предупреждение из-за смога. С 16 по 19 августа на севере Свердловской области будут неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Информация об этом опубликована на официальном сайте гидрометцентра.

«С 20:00 часов 15 августа до 20:00 часов 19 августа на севере Свердловской области (Волчанск, Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Пелым, Североуральск, Серов) ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков.

Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал о том, что в Свердловскую область 15 августа придет облачность с локальными грозами и кратковременными дождями. Температура воздуха составит от 28 до 30 градусов тепла.

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Уральский гидрометцентр объявил метеорологическое предупреждение из-за смога. С 16 по 19 августа на севере Свердловской области будут неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Информация об этом опубликована на официальном сайте гидрометцентра. «С 20:00 часов 15 августа до 20:00 часов 19 августа на севере Свердловской области (Волчанск, Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Пелым, Североуральск, Серов) ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков. Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал о том, что в Свердловскую область 15 августа придет облачность с локальными грозами и кратковременными дождями. Температура воздуха составит от 28 до 30 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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