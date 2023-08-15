У пермского Театра-Театра появится новая сцена

16 августа 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Театр-Театр готов к новому сезону Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский академический Театр-Театр начал подготовку к новому сезону. Зрителей до конца года ждут семь премьер, рассказали в театре. Кроме того, у ТТ появится новая сценическая площадка. «Нас ждет фестиваль „Золотая Маска“ в Перми, множество гастрольных поездок, открытие новой сценической площадки (в совершенно неожиданной, к слову, локации) и, конечно, новые премьеры. Только до конца 2023 года их планируется семь», — сообщается на странице ТТ в соцсети «ВКонтакте». Где откроется новая сцена, в театре пока не раскрывают. Что касается премьер, то в уже сентябре на главной сцене состоится показ спектакля «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова, а также музыкальная премьера на «Сцене-Молот» — «Как пережить лето». Кроме этого, актеры ТТ дадут спектакли «Отцы и дети», «Как Сергей Сергеевич прославиться хотел», «Сережа очень тупой», «Удачи, Марк!» и «Чертова доставка».

Пермский академический Театр-Театр начал подготовку к новому сезону. Зрителей до конца года ждут семь премьер, рассказали в театре. Кроме того, у ТТ появится новая сценическая площадка. «Нас ждет фестиваль „Золотая Маска“ в Перми, множество гастрольных поездок, открытие новой сценической площадки (в совершенно неожиданной, к слову, локации) и, конечно, новые премьеры. Только до конца 2023 года их планируется семь», — сообщается на странице ТТ в соцсети «ВКонтакте». Где откроется новая сцена, в театре пока не раскрывают. Что касается премьер, то в уже сентябре на главной сцене состоится показ спектакля «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова, а также музыкальная премьера на «Сцене-Молот» — «Как пережить лето». Кроме этого, актеры ТТ дадут спектакли «Отцы и дети», «Как Сергей Сергеевич прославиться хотел», «Сережа очень тупой», «Удачи, Марк!» и «Чертова доставка».