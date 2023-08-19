Эпидемиолог раскрыл, как убивает обнаруженная в США бактерия-людоед

Эпидемиолог Крючков: бактерия-людоед из США разносит воспаление с кровотоком

Заболевание имеет практически 100 процентную летальность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США обнаружена плотоядная бактерия Vibrio vulnificus, которая вызывает гнойный целлюлит и воспаление кожи, а затем инфекция разносится кровотоком. Эпидемиолог Николай Крючков сообщил, что летальность заболевания практически 100 процентная.

«Если мы говорим о кожной форме, там возникают воспаления, целлюлит, гнойный целлюлит, воспаление жировой ткани подкожной, воспаление самой кожи. Дальше инфекция там накапливается и разносится кровотоком. Соответственно, без хирургического дренирования, удаления участков, пораженных инфекцией кожаных покровов, летальность практически 100%», — сообщил Крючков в интервью Пятому каналу.

Опасная бактерия содержится в морской воде, сырых и недоваренных продуктах. Помимо США, она встречается в Южной Корее и Японии.

Ранее вирусолог и эксперт по биотехнологиям Сергей Вострухов заявил, что бактерия Y. Pestis (чумная палочка) может вернуться после 670 лет отсутствия. Он отметил, что из-за антибиотиков возбудители инфекционных заболеваний становятся все более устойчивыми, но Россия сможет справиться с инфекциями благодаря колоссальному опыту в этом направлении.