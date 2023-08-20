Житель ХМАО попал в реанимацию после угона автомобиля

Автоугонщик из Сургутского района (ХМАО) попал в реанимацию, не справившись с управлением. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
«Мужчина совершил угон автомобиля „Тойота Авенсис“, после чего, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. Сейчас он находится в реанимации в Сургутской клинической травматологической больнице», — рассказали в пресс-службе силового ведомства.
По данным окружного УМВД, ранее мужчина не привлекался к уголовной или административной ответственности. Кроме того, угонщик был трезв.
По факту неправомерного завладения автотранспортом возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Нарушитель находится в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее URA.RU сообщало о самом невезучем угонщике в ХМАО, который за ночь предпринял три неудачные попытки кражи автомобилей. Мужчину задержали в Когалыме.
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