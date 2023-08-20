Житель ХМАО попал в реанимацию после угона автомобиля 21 августа 2023 в 11:17 Размер текста - 17 + Мужчина в тяжелом состоянии помещен в травматологию Сургута (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автоугонщик из Сургутского района (ХМАО) попал в реанимацию, не справившись с управлением. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Мужчина совершил угон автомобиля „Тойота Авенсис“, после чего, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. Сейчас он находится в реанимации в Сургутской клинической травматологической больнице», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. По данным окружного УМВД, ранее мужчина не привлекался к уголовной или административной ответственности. Кроме того, угонщик был трезв. По факту неправомерного завладения автотранспортом возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Нарушитель находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее URA.RU сообщало о самом невезучем угонщике в ХМАО, который за ночь предпринял три неудачные попытки кражи автомобилей. Мужчину задержали в Когалыме. Автоугонщик из Сургутского района (ХМАО) попал в реанимацию, не справившись с управлением. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Мужчина совершил угон автомобиля „Тойота Авенсис“, после чего, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. Сейчас он находится в реанимации в Сургутской клинической травматологической больнице», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. По данным окружного УМВД, ранее мужчина не привлекался к уголовной или административной ответственности. Кроме того, угонщик был трезв. По факту неправомерного завладения автотранспортом возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Нарушитель находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее URA.RU сообщало о самом невезучем угонщике в ХМАО, который за ночь предпринял три неудачные попытки кражи автомобилей. Мужчину задержали в Когалыме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям