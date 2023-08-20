20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

Житель ХМАО попал в реанимацию после угона автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
Мужчина в тяжелом состоянии помещен в травматологию Сургута (архивное фото) Фото:

Автоугонщик из Сургутского района (ХМАО) попал в реанимацию, не справившись с управлением. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Мужчина совершил угон автомобиля „Тойота Авенсис“, после чего, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. Сейчас он находится в реанимации в Сургутской клинической травматологической больнице», — рассказали в пресс-службе силового ведомства.

По данным окружного УМВД, ранее мужчина не привлекался к уголовной или административной ответственности. Кроме того, угонщик был трезв.

По факту неправомерного завладения автотранспортом возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Нарушитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее URA.RU сообщало о самом невезучем угонщике в ХМАО, который за ночь предпринял три неудачные попытки кражи автомобилей. Мужчину задержали в Когалыме.

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Автоугонщик из Сургутского района (ХМАО) попал в реанимацию, не справившись с управлением. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Мужчина совершил угон автомобиля „Тойота Авенсис“, после чего, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. Сейчас он находится в реанимации в Сургутской клинической травматологической больнице», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. По данным окружного УМВД, ранее мужчина не привлекался к уголовной или административной ответственности. Кроме того, угонщик был трезв. По факту неправомерного завладения автотранспортом возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Нарушитель находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее URA.RU сообщало о самом невезучем угонщике в ХМАО, который за ночь предпринял три неудачные попытки кражи автомобилей. Мужчину задержали в Когалыме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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