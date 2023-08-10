Депутат Госдумы Берулава заявил, что детей участников СВО будут принимать на бюджет после конфликта

10 августа 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Также вузы должны внести изменения в учебную программу для таких абитуриентов, уверен Берулава Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Бойцов СВО и их детей будут принимать на бюджет в высшие учебные заведения после окончания спецоперации. Также под них будет подстроен учебный процесс, если у абитуриентов будут пробелы в знаниях. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования Михаил Берулава. «Обязательно продолжится практика введения квот [для поступления на бюджет в вузы]. Каждый родитель должен выполнять свои функции в деле воспитания и обучения. Но если родители воюют или отсутствуют — это не представляется возможным. Поэтому государство должно помочь детям участников СВО», — рассказал Берулава. Также депутат объяснил, как вузы будут реализовывать учебную программу для студентов с СВО, которые не набрали минимальный проходной балл. «Я думаю, что в вузах должны немного интенсировать (улучшать — прим. URA.RU) учебные воспитательные процессы. Внести какие-то дополнительные изменения, чтобы, если у обучающихся есть пробелы в знаниях, то учебные заведения это восполнили. Я думаю, это будет происходить в процессе первого и второго семестра первого курса. Здесь ответственность ложится прежде всего на вузы», — объяснил эксперт. Ранее сообщалось, какие еще льготы полагаются для бойцов СВО и их семей. Раздел со льготами для участников СВО появился на Госуслугах. В эти льготы вошли денежные выплаты, кредитные каникулы, выплаты родным при пропаже или гибели военного и другие квоты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцов СВО и их детей будут принимать на бюджет в высшие учебные заведения после окончания спецоперации. Также под них будет подстроен учебный процесс, если у абитуриентов будут пробелы в знаниях. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования Михаил Берулава. «Обязательно продолжится практика введения квот [для поступления на бюджет в вузы]. Каждый родитель должен выполнять свои функции в деле воспитания и обучения. Но если родители воюют или отсутствуют — это не представляется возможным. Поэтому государство должно помочь детям участников СВО», — рассказал Берулава. Также депутат объяснил, как вузы будут реализовывать учебную программу для студентов с СВО, которые не набрали минимальный проходной балл. «Я думаю, что в вузах должны немного интенсировать (улучшать — прим. URA.RU) учебные воспитательные процессы. Внести какие-то дополнительные изменения, чтобы, если у обучающихся есть пробелы в знаниях, то учебные заведения это восполнили. Я думаю, это будет происходить в процессе первого и второго семестра первого курса. Здесь ответственность ложится прежде всего на вузы», — объяснил эксперт. Ранее сообщалось, какие еще льготы полагаются для бойцов СВО и их семей. Раздел со льготами для участников СВО появился на Госуслугах. В эти льготы вошли денежные выплаты, кредитные каникулы, выплаты родным при пропаже или гибели военного и другие квоты.