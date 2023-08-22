Екатеринбург потерял 150 млн из-за провального голосования и недоверия министра

22 августа 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Весной Екатеринбургу не хватило 120 тысяч голосов для выполнения KPI, но надежда оставалась Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбург не получит финансирование на реконструкцию летнего парка «Уралмаш». Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с итогами совещания в областном правительстве на прошлой неделе. «Изначально предполагалось, что на масштабное благоустройство парка город может получить 215 миллионов рублей [из федерального бюджета], затем — 150 млн. Несколько дней назад министр [энергетики и ЖКХ Николай] Смирнов дал понять, что этих денег не будет», — поделился один из собеседников. Другой назвал две причины. Первая — невыполнение KPI. В мае проходило электронное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Екатеринбург, по данным агентства, должен был привлечь 264 тысячи участников. Исполнение этой задачи курировал вице-мэр Алексей Бубнов, отвечающий за благоустройство. В городе в итоге проголосовали лишь более 140 тысяч человек. Парк «Уралмаш» победил с 85 тысячами голосов. Второе место занял парк им. 50-летия ВЛКСМ (более 21 тысячи). Вторая причина якобы в том, что Смирнов больше не готов доверять Бубнову освоение крупных сумм. Летом на одном из совещаний у министра, куда Бубнов якобы не явился (между чиновниками конфликт), выяснилось, что город из-за проблем с подрядчиком не смог потратить существенную (порядка 100 млн) часть средств, выделенных из федерального бюджета на обустройство «Солнечных аллей» в микрорайоне Солнечный. Один из источников, впрочем, допустил, что деньги на парк «Уралмаш» Екатеринбург все же получит. «[Мэр Алексей] Орлов, видимо, пойдет разговаривать с министром», — сказал он. В то же время сам Смирнов информацию об отказе в финансировании не подтвердил: «Федерация деньги [в областной бюджет] не довела еще. Отбора [заявок], соответственно, не было». А Орлов во время визита в парк 16 августа всем своим видом дал понять, что деньги у Екатеринбурга на парк «Уралмаш» будут. Правда, возможно, совещание у Смирнова, о котором говорят источники URA.RU, прошло уже после этого. Летний парк «Уралмаш» набрал 85 тысяч голосов, мэр мечтает его благоустроить Фото: Московец Илья © URA.RU Директор ЦПКиО им. Маяковского Павел Зубакин, под кураторство которого «Уралмаш» перевели в конце прошлого года, сказал корреспонденту, что информацией о деньгах пока не располагает. По словам Зубакина, его команда готова к трем сценариям. Первый — оптимистичный — предполагает, что деньги на благоустройство парка из федерального бюджета поступят. В таком случае проект реализуют быстро. Второй — базовый — сценарий предполагает, что парк получит меньшую субсидию из городского и (или) областного бюджетов, а другую часть средств направит ЦПКиО (без ущерба для него). На благоустройство в таком случае уйдет чуть больше времени — до двух лет. А согласно пессимистичному сценарию, никаких субсидий не будет, ЦПКиО будет вкладывать собственные средства и искать другие внебюджетные источники. Но в любом случае, добавил Зубакин, кое-что планируется начать уже в ближайшее время. Например, асфальтирование большого пространства от улицы Кировградской до парка аттракционов, где скоро появится колесо обозрения. А после — обустройство тропинок в других частях парка и установку освещения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбург не получит финансирование на реконструкцию летнего парка «Уралмаш». Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с итогами совещания в областном правительстве на прошлой неделе. «Изначально предполагалось, что на масштабное благоустройство парка город может получить 215 миллионов рублей [из федерального бюджета], затем — 150 млн. Несколько дней назад министр [энергетики и ЖКХ Николай] Смирнов дал понять, что этих денег не будет», — поделился один из собеседников. Другой назвал две причины. Первая — невыполнение KPI. В мае проходило электронное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Екатеринбург, по данным агентства, должен был привлечь 264 тысячи участников. Исполнение этой задачи курировал вице-мэр Алексей Бубнов, отвечающий за благоустройство. В городе в итоге проголосовали лишь более 140 тысяч человек. Парк «Уралмаш» победил с 85 тысячами голосов. Второе место занял парк им. 50-летия ВЛКСМ (более 21 тысячи). Вторая причина якобы в том, что Смирнов больше не готов доверять Бубнову освоение крупных сумм. Летом на одном из совещаний у министра, куда Бубнов якобы не явился (между чиновниками конфликт), выяснилось, что город из-за проблем с подрядчиком не смог потратить существенную (порядка 100 млн) часть средств, выделенных из федерального бюджета на обустройство «Солнечных аллей» в микрорайоне Солнечный. Один из источников, впрочем, допустил, что деньги на парк «Уралмаш» Екатеринбург все же получит. «[Мэр Алексей] Орлов, видимо, пойдет разговаривать с министром», — сказал он. В то же время сам Смирнов информацию об отказе в финансировании не подтвердил: «Федерация деньги [в областной бюджет] не довела еще. Отбора [заявок], соответственно, не было». А Орлов во время визита в парк 16 августа всем своим видом дал понять, что деньги у Екатеринбурга на парк «Уралмаш» будут. Правда, возможно, совещание у Смирнова, о котором говорят источники URA.RU, прошло уже после этого. Директор ЦПКиО им. Маяковского Павел Зубакин, под кураторство которого «Уралмаш» перевели в конце прошлого года, сказал корреспонденту, что информацией о деньгах пока не располагает. По словам Зубакина, его команда готова к трем сценариям. Первый — оптимистичный — предполагает, что деньги на благоустройство парка из федерального бюджета поступят. В таком случае проект реализуют быстро. Второй — базовый — сценарий предполагает, что парк получит меньшую субсидию из городского и (или) областного бюджетов, а другую часть средств направит ЦПКиО (без ущерба для него). На благоустройство в таком случае уйдет чуть больше времени — до двух лет. А согласно пессимистичному сценарию, никаких субсидий не будет, ЦПКиО будет вкладывать собственные средства и искать другие внебюджетные источники. Но в любом случае, добавил Зубакин, кое-что планируется начать уже в ближайшее время. Например, асфальтирование большого пространства от улицы Кировградской до парка аттракционов, где скоро появится колесо обозрения. А после — обустройство тропинок в других частях парка и установку освещения.