Путин выдал грант на миллион рублей директору екатеринбургского цирка

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Осень в городе. Екатеринбург, желтые листья, золотая осень, природа, цирк екатеринбург
Директор екатеринбургского цирка получили президентский грант на миллион рублей Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжения о присуждении гранта на миллион рублей директору филиала ФКП «Росгосцирк» «Екатеринбургский государственный цирк» Тамаре Бортниковой. Об этом рассказали в пресс-службе цирка.

«Грант будет использован для оцифровки музейной коллекции Екатеринбургского государственного цирка и создания интернет-ресурса „История Екатеринбургского цирка в книгах, фотографиях и афишах 1930—1980 годов“. Проект позволит проследить развитие циркового искусства в нашем городе на протяжении целого полувека», — сказано в сообщении.

В пресс-службе выразили благодарность компании «Росгосцирк» и министру культуры Свердловской область Светлане Учайкине. «Благодарим за поддержку и вклад в развитие циркового искусства в нашем регионе», — подытожили там.

Екатеринбургский цирк закрылся с 15 января 2023 года на капитальный ремонт здания. Работы продлятся минимум до 2025 года.

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Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжения о присуждении гранта на миллион рублей директору филиала ФКП «Росгосцирк» «Екатеринбургский государственный цирк» Тамаре Бортниковой. Об этом рассказали в пресс-службе цирка. «Грант будет использован для оцифровки музейной коллекции Екатеринбургского государственного цирка и создания интернет-ресурса „История Екатеринбургского цирка в книгах, фотографиях и афишах 1930—1980 годов“. Проект позволит проследить развитие циркового искусства в нашем городе на протяжении целого полувека», — сказано в сообщении. В пресс-службе выразили благодарность компании «Росгосцирк» и министру культуры Свердловской область Светлане Учайкине. «Благодарим за поддержку и вклад в развитие циркового искусства в нашем регионе», — подытожили там. Екатеринбургский цирк закрылся с 15 января 2023 года на капитальный ремонт здания. Работы продлятся минимум до 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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