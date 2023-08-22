Путин выдал грант на миллион рублей директору екатеринбургского цирка

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжения о присуждении гранта на миллион рублей директору филиала ФКП «Росгосцирк» «Екатеринбургский государственный цирк» Тамаре Бортниковой. Об этом рассказали в пресс-службе цирка.
«Грант будет использован для оцифровки музейной коллекции Екатеринбургского государственного цирка и создания интернет-ресурса „История Екатеринбургского цирка в книгах, фотографиях и афишах 1930—1980 годов“. Проект позволит проследить развитие циркового искусства в нашем городе на протяжении целого полувека», — сказано в сообщении.
В пресс-службе выразили благодарность компании «Росгосцирк» и министру культуры Свердловской область Светлане Учайкине. «Благодарим за поддержку и вклад в развитие циркового искусства в нашем регионе», — подытожили там.
Екатеринбургский цирк закрылся с 15 января 2023 года на капитальный ремонт здания. Работы продлятся минимум до 2025 года.
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