В Перми родители подростка заплатят за удар хоккейной клюшкой 58 тысяч рублей

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Хоккейная эстафета с участием Автомоболиста к премьере сериала Молодежка на СТС. Екатеринбург, клюшки, шайба, хоккей
После удара клюшкой шайба повредила лобовое стекло автомобиля Фото:

В Перми по решению суда родители подростка заплатят штраф на сумму более 58 тысяч рублей за повреждение иномарки на улице Уинской хоккейной шайбой. С исковым заявлением обратился владелец машины, припарковавший ее поблизости от спортивной коробки, на которой дети играли в хоккей.

«Накануне истец наблюдал, как во дворе дома на хоккейной коробке проходила тренировка. Истец выяснил, что один из подростков сильно ударил клюшкой по шайбе, которая вылетела с площадки и попала в лобовое стекло автомобиля. Просил взыскать компенсацию за причиненный материальный ущерб, связанный с восстановлением автомобиля. Обязанность по возмещению ущерба судом возложена на родителей», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда.

Судом в пользу истца взыскано с родителей подростка в счет возмещения ущерба более 58 тысяч рублей. Судебное решение вступило в законную силу.

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В Перми по решению суда родители подростка заплатят штраф на сумму более 58 тысяч рублей за повреждение иномарки на улице Уинской хоккейной шайбой. С исковым заявлением обратился владелец машины, припарковавший ее поблизости от спортивной коробки, на которой дети играли в хоккей. «Накануне истец наблюдал, как во дворе дома на хоккейной коробке проходила тренировка. Истец выяснил, что один из подростков сильно ударил клюшкой по шайбе, которая вылетела с площадки и попала в лобовое стекло автомобиля. Просил взыскать компенсацию за причиненный материальный ущерб, связанный с восстановлением автомобиля. Обязанность по возмещению ущерба судом возложена на родителей», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. Судом в пользу истца взыскано с родителей подростка в счет возмещения ущерба более 58 тысяч рублей. Судебное решение вступило в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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