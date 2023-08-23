В Перми родители подростка заплатят за удар хоккейной клюшкой 58 тысяч рублей

После удара клюшкой шайба повредила лобовое стекло автомобиля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми по решению суда родители подростка заплатят штраф на сумму более 58 тысяч рублей за повреждение иномарки на улице Уинской хоккейной шайбой. С исковым заявлением обратился владелец машины, припарковавший ее поблизости от спортивной коробки, на которой дети играли в хоккей.

«Накануне истец наблюдал, как во дворе дома на хоккейной коробке проходила тренировка. Истец выяснил, что один из подростков сильно ударил клюшкой по шайбе, которая вылетела с площадки и попала в лобовое стекло автомобиля. Просил взыскать компенсацию за причиненный материальный ущерб, связанный с восстановлением автомобиля. Обязанность по возмещению ущерба судом возложена на родителей», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда.

Судом в пользу истца взыскано с родителей подростка в счет возмещения ущерба более 58 тысяч рублей. Судебное решение вступило в законную силу.