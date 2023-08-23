Центр Перми закроют для машин

Центральные улицы Перми перекроют для автомобилистов вечером 26 августа

24 августа 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

За порядком на дорогах будет следить полиция Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для проведения гала-шоу «Ночь города», где выступят среди прочих Лев Лещенко и группа «Ленинград», власти перекроют движение по ряду центральных улиц Перми. Об этом сообщили в администрации губернатора Пермского края. «С 17:00 26 августа до 02:00 27 августа запретят движение для всех видов транспортных средств на улице Ленина от Попова до Крисанова, на улице Борчанинова от Пермской до Петропавловской, а также на улице Окулова от Соборной площади до Попова и улице Осинской от Монастырской до Окулова», — сообщается на сайте правительства и губернатора Прикамья. Кроме этого, 26 августа запретят парковку машин на улицах Ленина и Петропавловской от Плеханова до Куйбышева, на улицах Борчанинова и Крисанова от Пермской до Петропавловской, на улице Попова от Пермской до Петропавловской, а также улице Осинской от Окулова до Монастырской, улице Окулова от Соборной площади до Попова. Если людей на празднике будет очень много, то власти готовы перерыть и Коммунальный мост. При чем не только для автомобилей, но и для пешеходов. Между тем работу общественного транспорта продлят. В ночь с 26 на 27 августа дольше будут курсировать трамваи по трем маршрутам (4, 5 и 7), а также автобусы 15-ти направлений. Как ранее рассказывало URA.RU, шоу «Ночь города» завершит масштабный летний фестиваль «Город встреч» Хедлайнерами станут артист Лев Лещенко и группа «Ленинград», которые выступят на эспланаде. С полуночи на берегу Камы начнется световое представление — танцы подсвеченных яхт и аэростатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для проведения гала-шоу «Ночь города», где выступят среди прочих Лев Лещенко и группа «Ленинград», власти перекроют движение по ряду центральных улиц Перми. Об этом сообщили в администрации губернатора Пермского края. «С 17:00 26 августа до 02:00 27 августа запретят движение для всех видов транспортных средств на улице Ленина от Попова до Крисанова, на улице Борчанинова от Пермской до Петропавловской, а также на улице Окулова от Соборной площади до Попова и улице Осинской от Монастырской до Окулова», — сообщается на сайте правительства и губернатора Прикамья. Кроме этого, 26 августа запретят парковку машин на улицах Ленина и Петропавловской от Плеханова до Куйбышева, на улицах Борчанинова и Крисанова от Пермской до Петропавловской, на улице Попова от Пермской до Петропавловской, а также улице Осинской от Окулова до Монастырской, улице Окулова от Соборной площади до Попова. Если людей на празднике будет очень много, то власти готовы перерыть и Коммунальный мост. При чем не только для автомобилей, но и для пешеходов. Между тем работу общественного транспорта продлят. В ночь с 26 на 27 августа дольше будут курсировать трамваи по трем маршрутам (4, 5 и 7), а также автобусы 15-ти направлений. Как ранее рассказывало URA.RU, шоу «Ночь города» завершит масштабный летний фестиваль «Город встреч» Хедлайнерами станут артист Лев Лещенко и группа «Ленинград», которые выступят на эспланаде. С полуночи на берегу Камы начнется световое представление — танцы подсвеченных яхт и аэростатов.