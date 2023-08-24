Бизнесмены подарят Копейску салют в день города

25 августа 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Салют в Копейске начнется в 22 часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Копейска (Челябинская область) анонсировала проведение праздничного салюта на день города 26 августа на деньги местного бизнеса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это подарок жителям и гостям праздника от предпринимателей. «Торжества состоятся 26 августа. Праздничный салют — подарок от предпринимателей на День города и День шахтера. Он состоится на площади Трудовой славы в 22:00 после лазерного шоу», — уточнили в мэрии. О том, что кульминацией праздника станет салют, объявили накануне праздника. В официальной афише городских праздничных мероприятий, подготовленной раньше, салют не значится. В то же время в соседних муниципалитетах Коркино и Еманжелинске, где дни города празднуются в тот же день, проведение праздничных фейерверков было предусмотрено изначально.

Администрация Копейска (Челябинская область) анонсировала проведение праздничного салюта на день города 26 августа на деньги местного бизнеса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это подарок жителям и гостям праздника от предпринимателей. «Торжества состоятся 26 августа. Праздничный салют — подарок от предпринимателей на День города и День шахтера. Он состоится на площади Трудовой славы в 22:00 после лазерного шоу», — уточнили в мэрии. О том, что кульминацией праздника станет салют, объявили накануне праздника. В официальной афише городских праздничных мероприятий, подготовленной раньше, салют не значится. В то же время в соседних муниципалитетах Коркино и Еманжелинске, где дни города празднуются в тот же день, проведение праздничных фейерверков было предусмотрено изначально.