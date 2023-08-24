24 августа 2023

Бизнесмены подарят Копейску салют в день города

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , салют, шоу, праздник, фейерверк
Салют в Копейске начнется в 22 часа Фото:

Администрация Копейска (Челябинская область) анонсировала проведение праздничного салюта на день города 26 августа на деньги местного бизнеса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это подарок жителям и гостям праздника от предпринимателей.

«Торжества состоятся 26 августа. Праздничный салют — подарок от предпринимателей на День города и День шахтера. Он состоится на площади Трудовой славы в 22:00 после лазерного шоу», — уточнили в мэрии.

О том, что кульминацией праздника станет салют, объявили накануне праздника. В официальной афише городских праздничных мероприятий, подготовленной раньше, салют не значится. В то же время в соседних муниципалитетах Коркино и Еманжелинске, где дни города празднуются в тот же день, проведение праздничных фейерверков было предусмотрено изначально.

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Администрация Копейска (Челябинская область) анонсировала проведение праздничного салюта на день города 26 августа на деньги местного бизнеса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это подарок жителям и гостям праздника от предпринимателей. «Торжества состоятся 26 августа. Праздничный салют — подарок от предпринимателей на День города и День шахтера. Он состоится на площади Трудовой славы в 22:00 после лазерного шоу», — уточнили в мэрии. О том, что кульминацией праздника станет салют, объявили накануне праздника. В официальной афише городских праздничных мероприятий, подготовленной раньше, салют не значится. В то же время в соседних муниципалитетах Коркино и Еманжелинске, где дни города празднуются в тот же день, проведение праздничных фейерверков было предусмотрено изначально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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