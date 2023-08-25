Мужчина с ножом напал на парней на улице
В Екатеринбурге на Юго-Западном районе мужчина с ножом набросился на двоих парней. Об этом сообщил очевидец происшествия.
«На Юго-Западном мужчина вспорол живот одному парню. Потом набросился на второго», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.
Подробности конфликта неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД. В ведомстве обещали уточнить информацию.
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