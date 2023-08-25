В Екатеринбурге мужчина с ножом набросился на двоих парней. Видео 26 августа 2023 в 20:55 Размер текста - 17 + Мужчина с ножом напал на парней на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на Юго-Западном районе мужчина с ножом набросился на двоих парней. Об этом сообщил очевидец происшествия. «На Юго-Западном мужчина вспорол живот одному парню. Потом набросился на второго», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Подробности конфликта неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД. В ведомстве обещали уточнить информацию. В Екатеринбурге на Юго-Западном районе мужчина с ножом набросился на двоих парней. Об этом сообщил очевидец происшествия. «На Юго-Западном мужчина вспорол живот одному парню. Потом набросился на второго», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Подробности конфликта неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД. В ведомстве обещали уточнить информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям