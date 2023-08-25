25 августа 2023

В Екатеринбурге мужчина с ножом набросился на двоих парней. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина с ножом напал на парней на улице Фото:

В Екатеринбурге на Юго-Западном районе мужчина с ножом набросился на двоих парней. Об этом сообщил очевидец происшествия.

«На Юго-Западном мужчина вспорол живот одному парню. Потом набросился на второго», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

Подробности конфликта неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД. В ведомстве обещали уточнить информацию.

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В Екатеринбурге на Юго-Западном районе мужчина с ножом набросился на двоих парней. Об этом сообщил очевидец происшествия. «На Юго-Западном мужчина вспорол живот одному парню. Потом набросился на второго», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Подробности конфликта неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД. В ведомстве обещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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