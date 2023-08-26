Полицейские поймали подозреваемых в поножовщине в Екатеринбурге

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Мужчин подозревают в нападении на парня Фото:

Силовики задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении с ножом на парня в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Пострадавшего госпитализировали в 36-ю больницу, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«В дежурную часть отдела полиции №4 доставлены двое мужчин, которые подозреваются в нападении с ножом на прохожего. Пострадавший госпитализирован в больницу №36, тяжких телесных повреждений он не получил», — сказано в сообщении.

Задержанным мужчинам 44 и 45 лет. По данным силовиков, конфликт произошел на улице Онуфриева. Обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили в ведомстве.

Вечером 26 августа очевидцы сообщили, что в Екатеринбурге мужчина с ножом напал на двоих парней. Он ударил одного из них в живот.

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Силовики задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении с ножом на парня в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Пострадавшего госпитализировали в 36-ю больницу, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В дежурную часть отдела полиции №4 доставлены двое мужчин, которые подозреваются в нападении с ножом на прохожего. Пострадавший госпитализирован в больницу №36, тяжких телесных повреждений он не получил», — сказано в сообщении. Задержанным мужчинам 44 и 45 лет. По данным силовиков, конфликт произошел на улице Онуфриева. Обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили в ведомстве. Вечером 26 августа очевидцы сообщили, что в Екатеринбурге мужчина с ножом напал на двоих парней. Он ударил одного из них в живот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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