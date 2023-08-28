Бизнесмена отправили в колонию за махинации на челябинском оборонном заводе

29 августа 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Виталия Чернова отправили за решетку на семь лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшего гендиректора компании «Стройинвестпроект» Виталия Чернова признали виновным в многомиллионном мошенничестве при модернизации АО Завод «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область). Его отправили в колонию на семь лет. «Суд согласился с доводами гособвинения, признав бывшего гендиректора „Стройинвестпроекта“ виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Бизнесмен был приговорен к семи годам колонии общего режима и полумиллионному штрафу по второй статье обвинения», — сообщает издание «Коммерсантъ». При рассмотрении дела суд освободил Чернова от наказания за растрату из-за истечения сроков давности. Однако по второй статье предпринимателя признали виновным. Свою вину в преступлениях Чернов не признал. Приговор будет обжалован в суд вышестоящей инстанции. Чернов был задержан в апреле 2019 года. По версии следствия, в сентябре 2014 года при подписании договора субподряда с заводом «Пластмасс» он вступил в преступный сговор с руководством ООО «Кронос». Стоимость выполнения работ по модернизации предприятия превысила 370 млн рублей. Однако предприниматель не смог справится с поставленными задачами. Вместо этого он обманным путем похитил у оборонного предприятия свыше 67 млн рублей.

Бывшего гендиректора компании «Стройинвестпроект» Виталия Чернова признали виновным в многомиллионном мошенничестве при модернизации АО Завод «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область). Его отправили в колонию на семь лет. «Суд согласился с доводами гособвинения, признав бывшего гендиректора „Стройинвестпроекта“ виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Бизнесмен был приговорен к семи годам колонии общего режима и полумиллионному штрафу по второй статье обвинения», — сообщает издание «Коммерсантъ». При рассмотрении дела суд освободил Чернова от наказания за растрату из-за истечения сроков давности. Однако по второй статье предпринимателя признали виновным. Свою вину в преступлениях Чернов не признал. Приговор будет обжалован в суд вышестоящей инстанции. Чернов был задержан в апреле 2019 года. По версии следствия, в сентябре 2014 года при подписании договора субподряда с заводом «Пластмасс» он вступил в преступный сговор с руководством ООО «Кронос». Стоимость выполнения работ по модернизации предприятия превысила 370 млн рублей. Однако предприниматель не смог справится с поставленными задачами. Вместо этого он обманным путем похитил у оборонного предприятия свыше 67 млн рублей.