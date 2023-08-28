28 августа 2023

Бизнесмена отправили в колонию за махинации на челябинском оборонном заводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы на заводе ОЦМ: снесли часть здания. Екатеринбург, колючая проволока, зона, заключение, тюрьма, лагерь, следственный изолятор
Виталия Чернова отправили за решетку на семь лет Фото:

Бывшего гендиректора компании «Стройинвестпроект» Виталия Чернова признали виновным в многомиллионном мошенничестве при модернизации АО Завод «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область). Его отправили в колонию на семь лет.

«Суд согласился с доводами гособвинения, признав бывшего гендиректора „Стройинвестпроекта“ виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Бизнесмен был приговорен к семи годам колонии общего режима и полумиллионному штрафу по второй статье обвинения», — сообщает издание «Коммерсантъ».

При рассмотрении дела суд освободил Чернова от наказания за растрату из-за истечения сроков давности. Однако по второй статье предпринимателя признали виновным. Свою вину в преступлениях Чернов не признал. Приговор будет обжалован в суд вышестоящей инстанции.

Чернов был задержан в апреле 2019 года. По версии следствия, в сентябре 2014 года при подписании договора субподряда с заводом «Пластмасс» он вступил в преступный сговор с руководством ООО «Кронос». Стоимость выполнения работ по модернизации предприятия превысила 370 млн рублей. Однако предприниматель не смог справится с поставленными задачами. Вместо этого он обманным путем похитил у оборонного предприятия свыше 67 млн рублей.

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Бывшего гендиректора компании «Стройинвестпроект» Виталия Чернова признали виновным в многомиллионном мошенничестве при модернизации АО Завод «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область). Его отправили в колонию на семь лет. «Суд согласился с доводами гособвинения, признав бывшего гендиректора „Стройинвестпроекта“ виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Бизнесмен был приговорен к семи годам колонии общего режима и полумиллионному штрафу по второй статье обвинения», — сообщает издание «Коммерсантъ». При рассмотрении дела суд освободил Чернова от наказания за растрату из-за истечения сроков давности. Однако по второй статье предпринимателя признали виновным. Свою вину в преступлениях Чернов не признал. Приговор будет обжалован в суд вышестоящей инстанции. Чернов был задержан в апреле 2019 года. По версии следствия, в сентябре 2014 года при подписании договора субподряда с заводом «Пластмасс» он вступил в преступный сговор с руководством ООО «Кронос». Стоимость выполнения работ по модернизации предприятия превысила 370 млн рублей. Однако предприниматель не смог справится с поставленными задачами. Вместо этого он обманным путем похитил у оборонного предприятия свыше 67 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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