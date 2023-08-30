Пермь возглавила антирейтинг городов-миллионников по температуре на 1 сентября

Утром 1 сентября пермяков ожидает дождь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми за последние десять лет средняя температура воздуха утром 1 сентября составила +9,5 градусов. Это самое низкое значение среди городов-миллионников России. Такими наблюдениями с URA.RU поделились в пресс-службе Яндекса.

«По данным Яндекс Погоды, утро 1 сентября в Перми последнее десятилетие было ясным четыре раза. При этом температура в утренние часы составляла в среднем +9,5 градуса», — рассказали в пресс-службе. По количеству ясных «Дней знаний» город также находится в конце рейтинга.

Близкие по значению средние температуры в День знаний наблюдались в Екатеринбурге (+10,3 градусов), Уфе (+11,9) и Челябинске (+12,1). Также первый день осени был в среднем теплее в таких сибирских городах, как Новосибирск (+14,3) и Красноярск (+14,8). Самая теплая погода в крупных городах 1 сентября зафиксирована в Краснодаре (+23,6), Ростове-на-Дону (+22,4) и Волгограде (+22).

Как сообщили в сервисе «Яндекс Погода», 1 сентября жителей Перми с утра ожидает дождь. В начале дня температура будет держаться на уровне +13 градусов, а днем повысится до +16°…+18 градусов.