В трамваях между Екатеринбургом и Верхней Пышмой появится пересадочный тариф

С 4 сентября свердловчане смогут за 58 рублей ездить из Среднеуральска до Екатеринбурга (и обратно), сообщили в пресс-службе «Верхнепышминского трамвая». Пассажиры будут ездить по общему тарифу на автобусе №116 и трамвае №333.
«Был инициирован пересадочный тариф для людей, которые следуют из Среднеуральска в Екатеринбург. С 4 сентября для пользователей тарифа „Электронный кошелек“ („Екарта“) заработает общий тариф для поездок на 116-м автобусе и „львенке“ в обе стороны. Стоимость проезда — 58 рублей», — пишет Е1.RU, ссылаясь на «Верхнепышминский трамвай».
В пресс-службе «Верхнепышминского трамвая» добавили, что это будет самый экономичный способ добраться из Среднеуральска в Екатеринбург. О том, как пользоваться тарифом, оператор обещал рассказать позднее.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Верхнепышминского трамвая». Ответ ожидается.
Ранее стоимость проезда в трамвае по маршруту №333 Екатеринбург — Верхняя Пышма с 14 августа выросла до 40 рублей 50 копеек. Повышение было согласовано региональной энергетической комиссией.
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