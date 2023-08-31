31 августа 2023

В трамваях между Екатеринбургом и Верхней Пышмой появится пересадочный тариф

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск движения по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Екатеринбург, трамвай, львенок, вагон трамвая
Свердловчанам придется ездить на двух видах транспорта Фото:

С 4 сентября свердловчане смогут за 58 рублей ездить из Среднеуральска до Екатеринбурга (и обратно), сообщили в пресс-службе «Верхнепышминского трамвая». Пассажиры будут ездить по общему тарифу на автобусе №116 и трамвае №333.

«Был инициирован пересадочный тариф для людей, которые следуют из Среднеуральска в Екатеринбург. С 4 сентября для пользователей тарифа „Электронный кошелек“ („Екарта“) заработает общий тариф для поездок на 116-м автобусе и „львенке“ в обе стороны. Стоимость проезда — 58 рублей», — пишет Е1.RU, ссылаясь на «Верхнепышминский трамвай».

В пресс-службе «Верхнепышминского трамвая» добавили, что это будет самый экономичный способ добраться из Среднеуральска в Екатеринбург. О том, как пользоваться тарифом, оператор обещал рассказать позднее.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Верхнепышминского трамвая». Ответ ожидается.

Ранее стоимость проезда в трамвае по маршруту №333 Екатеринбург — Верхняя Пышма с 14 августа выросла до 40 рублей 50 копеек. Повышение было согласовано региональной энергетической комиссией.

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С 4 сентября свердловчане смогут за 58 рублей ездить из Среднеуральска до Екатеринбурга (и обратно), сообщили в пресс-службе «Верхнепышминского трамвая». Пассажиры будут ездить по общему тарифу на автобусе №116 и трамвае №333. «Был инициирован пересадочный тариф для людей, которые следуют из Среднеуральска в Екатеринбург. С 4 сентября для пользователей тарифа „Электронный кошелек“ („Екарта“) заработает общий тариф для поездок на 116-м автобусе и „львенке“ в обе стороны. Стоимость проезда — 58 рублей», — пишет Е1.RU, ссылаясь на «Верхнепышминский трамвай». В пресс-службе «Верхнепышминского трамвая» добавили, что это будет самый экономичный способ добраться из Среднеуральска в Екатеринбург. О том, как пользоваться тарифом, оператор обещал рассказать позднее. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Верхнепышминского трамвая». Ответ ожидается. Ранее стоимость проезда в трамвае по маршруту №333 Екатеринбург — Верхняя Пышма с 14 августа выросла до 40 рублей 50 копеек. Повышение было согласовано региональной энергетической комиссией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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