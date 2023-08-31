31 августа 2023

В социальных сетях свердловчан пугают скрытой мобилизацией

Свердловчан вызывают в военкомат для уточнения данных, это не связано с мобилизацией
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Уточнение данных воинского учета не связано с мобилизацией Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях распространяется информация, что в Екатеринбурге жителям раздают повестки в военкомат, и это якобы говорит о скрытой мобилизации в стране. URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша медиа» по опровержению фейков выяснило, что это недостоверная информация. Об этом корреспонденту сообщили в военном комиссариате Свердловской области.

В telegram-каналах начало расходиться сообщение, что в Екатеринбурге людям рассылают повестки, началась вторая волна мобилизации: «В городских чатах распространяется информация, что многим жителям города присылают повестки. Цели вызова при этом не указывают. Что неправомерно». При этом в посте изображен документ, где указана цель вызова — «уточнение данных воинского учета».

«Место проживания, последнее место работы, подлежит [получивший повестку] бронированию или нет — эти вопросы проверяются. С призывом или мобилизацией это не связано», — сообщили в военном комиссариате региона корреспонденту URA.RU.

Добавим, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации в ноябре прошлого года. Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с призывом на воинскую службу. Проукраинские источники распространяли информацию, что в России якобы мобилизуют 20 тысяч человек каждый месяц. Однако эти сообщения не подтвердились.

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В социальных сетях распространяется информация, что в Екатеринбурге жителям раздают повестки в военкомат, и это якобы говорит о скрытой мобилизации в стране. URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша медиа» по опровержению фейков выяснило, что это недостоверная информация. Об этом корреспонденту сообщили в военном комиссариате Свердловской области. В telegram-каналах начало расходиться сообщение, что в Екатеринбурге людям рассылают повестки, началась вторая волна мобилизации: «В городских чатах распространяется информация, что многим жителям города присылают повестки. Цели вызова при этом не указывают. Что неправомерно». При этом в посте изображен документ, где указана цель вызова — «уточнение данных воинского учета». «Место проживания, последнее место работы, подлежит [получивший повестку] бронированию или нет — эти вопросы проверяются. С призывом или мобилизацией это не связано», — сообщили в военном комиссариате региона корреспонденту URA.RU. Добавим, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации в ноябре прошлого года. Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с призывом на воинскую службу. Проукраинские источники распространяли информацию, что в России якобы мобилизуют 20 тысяч человек каждый месяц. Однако эти сообщения не подтвердились.
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© Служба новостей «URA.RU»
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