В социальных сетях свердловчан пугают скрытой мобилизацией

Свердловчан вызывают в военкомат для уточнения данных, это не связано с мобилизацией

01 сентября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Уточнение данных воинского учета не связано с мобилизацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях распространяется информация, что в Екатеринбурге жителям раздают повестки в военкомат, и это якобы говорит о скрытой мобилизации в стране. URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша медиа» по опровержению фейков выяснило, что это недостоверная информация. Об этом корреспонденту сообщили в военном комиссариате Свердловской области. В telegram-каналах начало расходиться сообщение, что в Екатеринбурге людям рассылают повестки, началась вторая волна мобилизации: «В городских чатах распространяется информация, что многим жителям города присылают повестки. Цели вызова при этом не указывают. Что неправомерно». При этом в посте изображен документ, где указана цель вызова — «уточнение данных воинского учета». «Место проживания, последнее место работы, подлежит [получивший повестку] бронированию или нет — эти вопросы проверяются. С призывом или мобилизацией это не связано», — сообщили в военном комиссариате региона корреспонденту URA.RU. Добавим, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации в ноябре прошлого года. Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с призывом на воинскую службу. Проукраинские источники распространяли информацию, что в России якобы мобилизуют 20 тысяч человек каждый месяц. Однако эти сообщения не подтвердились. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В социальных сетях распространяется информация, что в Екатеринбурге жителям раздают повестки в военкомат, и это якобы говорит о скрытой мобилизации в стране. URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша медиа» по опровержению фейков выяснило, что это недостоверная информация. Об этом корреспонденту сообщили в военном комиссариате Свердловской области. В telegram-каналах начало расходиться сообщение, что в Екатеринбурге людям рассылают повестки, началась вторая волна мобилизации: «В городских чатах распространяется информация, что многим жителям города присылают повестки. Цели вызова при этом не указывают. Что неправомерно». При этом в посте изображен документ, где указана цель вызова — «уточнение данных воинского учета». «Место проживания, последнее место работы, подлежит [получивший повестку] бронированию или нет — эти вопросы проверяются. С призывом или мобилизацией это не связано», — сообщили в военном комиссариате региона корреспонденту URA.RU. Добавим, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации в ноябре прошлого года. Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с призывом на воинскую службу. Проукраинские источники распространяли информацию, что в России якобы мобилизуют 20 тысяч человек каждый месяц. Однако эти сообщения не подтвердились.