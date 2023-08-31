31 августа 2023

Пьяный челябинец пытался с помощью камня сломать и ограбить банкомат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, банкомат, банк, кредит, ипотека, деньги, купюры, внесение наличных, платеж по кредиту, платеж по ипотеке, погашение долгов
Мужчина пытался добраться до денег в банкомате Фото:

Пьяный житель Еманжелинска (Челябинская область) попытался ограбить банкомат на вокзале железнодорожной станции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, для исполнения своего плана он вооружился булыжником. Транспортные полицейские задержали злоумышленника.

«Мужчина повредил установленный в зале ожидания банкомат, пытаясь похитить оттуда денежные средства. Здесь же полицейские обнаружили орудие совершения преступления — большой булыжник, которым нетрезвый гражданин отчаянно бил по экрану и купюроприемнику, пытаясь добраться до наличности. Следует отметить, что внутри устройства на тот момент находилось без малого 1 миллион 800 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В ведомстве отметили, что транспортных полицейских у банкомата злоумышленник встретил лежа. Он уснул рядом с устройством, не дождавшись от него выдачи наличных. В линейном подразделении полиции он пояснил, что целенаправленно шел грабить банкомат, однако не преуспел в этом и уснул.

«Это уже не первый случай в криминальной биографии мужчины. В 2005 году он был осужден за убийство собутыльника, в связи с чем 11 лет провел в ИК-6 города Копейска, освободившись по УДО. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по факту повреждения банкомата и попытки похищения денег», — подытожили в пресс-службе ведомства.

После неудачной попытки сломать банкомат мужчина уснул
После неудачной попытки сломать банкомат мужчина уснул
Фото:
Мужчина решил сломать банкомат с помощью камня
Мужчина решил сломать банкомат с помощью камня
Фото:
Мужчина бил по экрану и купюроприемнику, пытаясь получить деньги
Мужчина бил по экрану и купюроприемнику, пытаясь получить деньги
Фото:
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Пьяный житель Еманжелинска (Челябинская область) попытался ограбить банкомат на вокзале железнодорожной станции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, для исполнения своего плана он вооружился булыжником. Транспортные полицейские задержали злоумышленника. «Мужчина повредил установленный в зале ожидания банкомат, пытаясь похитить оттуда денежные средства. Здесь же полицейские обнаружили орудие совершения преступления — большой булыжник, которым нетрезвый гражданин отчаянно бил по экрану и купюроприемнику, пытаясь добраться до наличности. Следует отметить, что внутри устройства на тот момент находилось без малого 1 миллион 800 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. В ведомстве отметили, что транспортных полицейских у банкомата злоумышленник встретил лежа. Он уснул рядом с устройством, не дождавшись от него выдачи наличных. В линейном подразделении полиции он пояснил, что целенаправленно шел грабить банкомат, однако не преуспел в этом и уснул. «Это уже не первый случай в криминальной биографии мужчины. В 2005 году он был осужден за убийство собутыльника, в связи с чем 11 лет провел в ИК-6 города Копейска, освободившись по УДО. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по факту повреждения банкомата и попытки похищения денег», — подытожили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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