Мужчина пытался добраться до денег в банкомате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пьяный житель Еманжелинска (Челябинская область) попытался ограбить банкомат на вокзале железнодорожной станции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, для исполнения своего плана он вооружился булыжником. Транспортные полицейские задержали злоумышленника.

«Мужчина повредил установленный в зале ожидания банкомат, пытаясь похитить оттуда денежные средства. Здесь же полицейские обнаружили орудие совершения преступления — большой булыжник, которым нетрезвый гражданин отчаянно бил по экрану и купюроприемнику, пытаясь добраться до наличности. Следует отметить, что внутри устройства на тот момент находилось без малого 1 миллион 800 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В ведомстве отметили, что транспортных полицейских у банкомата злоумышленник встретил лежа. Он уснул рядом с устройством, не дождавшись от него выдачи наличных. В линейном подразделении полиции он пояснил, что целенаправленно шел грабить банкомат, однако не преуспел в этом и уснул.

«Это уже не первый случай в криминальной биографии мужчины. В 2005 году он был осужден за убийство собутыльника, в связи с чем 11 лет провел в ИК-6 города Копейска, освободившись по УДО. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по факту повреждения банкомата и попытки похищения денег», — подытожили в пресс-службе ведомства.

После неудачной попытки сломать банкомат мужчина уснул Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Мужчина решил сломать банкомат с помощью камня Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Мужчина бил по экрану и купюроприемнику, пытаясь получить деньги Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО