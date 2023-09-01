Попавший в скандал с Пригожиным директор музея предложил изъять волосы у екатеринбуржцев

В новую капсулу времени, которую заложат в Екатеринбурге 18 ноября, предложили положить парик с волосами горожан. С такой необычной идеей выступил директор музея истории города Игорь Пушкарев, которого ранее требовал уволить основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Я бы положил парик из полутора миллиона волосков. Каждый волосок — это волосок от жителя Екатеринбурга», — ответил директор МИЕ в эфире радио «Форум». По его словам, это был бы интересный опыт, а будущие поколения смогли бы сделать ДНК-скрин жителей из 2023 года.
Капсулу времени 1973 года в Екатеринбурге вскрыли 30 августа: в ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. Как оказалось, примерно треть из списка архитектора Петра Деменцева не соответствует действительности. Например, историки не нашли в капсуле фильмы из вытрезвителя и зала суда, а также письма маленьких свердловчан. Пушкарев пояснил, что, возможно, в формирование капсулы вмешалась линия партии. Что станет с металлическим цилиндром и когда екатеринбуржцы смогут увидеть артефакты, пролежавшие в земле полвека — в материале URA.RU.
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