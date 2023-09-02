Дерматолог объяснила, как часто надо менять полотенца

Дерматолог Жабоева: частая смена полотенец позволит избежать проблем с кожей
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин постельного белья Silkline. Екатеринбург, полотенца
Для тела, ног и лица должны быть отдельные полотенца Фото:

Полотенца необходимо менять один раз в три дня, чтобы избежать проблем с кожей. При этом для разных частей тела должны быть отдельные полотенца, сообщила врач-дерматолог Светлана Жабоева.

«Важно соблюдать правила гигиены, для этого в идеале надо для тела, ног и лица использовать три разных полотенца. […] Не надо забывать их менять. Желательно делать это не реже чем раз в три дня», — сообщила Жабоева в интервью радио Sputnik.

При проблемной коже полотенца нужно менять каждый день или проглаживать их горячим утюгом. Также нужно не забывать просушивать их, поскольку на мокрой ткани в теплом помещении начинают размножаться бактерии, вирусы и грибок.

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Полотенца необходимо менять один раз в три дня, чтобы избежать проблем с кожей. При этом для разных частей тела должны быть отдельные полотенца, сообщила врач-дерматолог Светлана Жабоева. «Важно соблюдать правила гигиены, для этого в идеале надо для тела, ног и лица использовать три разных полотенца. […] Не надо забывать их менять. Желательно делать это не реже чем раз в три дня», — сообщила Жабоева в интервью радио Sputnik. При проблемной коже полотенца нужно менять каждый день или проглаживать их горячим утюгом. Также нужно не забывать просушивать их, поскольку на мокрой ткани в теплом помещении начинают размножаться бактерии, вирусы и грибок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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