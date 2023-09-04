Главный танковый завод РФ отправил мебель луганским школьникам

«Уралвагонзавод» отправил в ЛНР мебель для начальных классов

Школьники одного из поселков в ЛНР получили новую мебель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») к новому учебному году отправил комплект мебели в для школы имени комбата Алексея Еременко в селе Хорошее (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе концерна.

«Хорошенская средняя школа имени комбата Алексея Еременко к началу учебного года получила очередной комплект мебели для учеников 1-5 классов и для группы продленного дня. УВЗ отправляет гуманитарную помощь на Донбасс уже не в первый раз. Год назад в село Хорошее были отправлены 90 регулируемых по высоте парт и 180 стульев, современные шкафы для учебных пособий, столы и стулья для учителей. Также школьники ЛНР получили книги, канцелярские принадлежности», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») перестраивает производственные линии. Теперь в цехе вагонных тележек будут делать спецпродукцию по гособоронзаказу.