Главный танковый завод РФ отправил мебель луганским школьникам

«Уралвагонзавод» отправил в ЛНР мебель для начальных классов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьные поделки из елей , спиленных у мэрии Екатеринбурга. Екатеринбург , обучение, школа, класс информатики, образование, компьютерная грамотность, компьютер в школе, урок информатики
Школьники одного из поселков в ЛНР получили новую мебель Фото:

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») к новому учебному году отправил комплект мебели в для школы имени комбата Алексея Еременко в селе Хорошее (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе концерна.

«Хорошенская средняя школа имени комбата Алексея Еременко к началу учебного года получила очередной комплект мебели для учеников 1-5 классов и для группы продленного дня. УВЗ отправляет гуманитарную помощь на Донбасс уже не в первый раз. Год назад в село Хорошее были отправлены 90 регулируемых по высоте парт и 180 стульев, современные шкафы для учебных пособий, столы и стулья для учителей. Также школьники ЛНР получили книги, канцелярские принадлежности», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») перестраивает производственные линии. Теперь в цехе вагонных тележек будут делать спецпродукцию по гособоронзаказу.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») к новому учебному году отправил комплект мебели в для школы имени комбата Алексея Еременко в селе Хорошее (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе концерна. «Хорошенская средняя школа имени комбата Алексея Еременко к началу учебного года получила очередной комплект мебели для учеников 1-5 классов и для группы продленного дня. УВЗ отправляет гуманитарную помощь на Донбасс уже не в первый раз. Год назад в село Хорошее были отправлены 90 регулируемых по высоте парт и 180 стульев, современные шкафы для учебных пособий, столы и стулья для учителей. Также школьники ЛНР получили книги, канцелярские принадлежности», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») перестраивает производственные линии. Теперь в цехе вагонных тележек будут делать спецпродукцию по гособоронзаказу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...