04 сентября 2023

Рост производства усилил нагрузку на челябинские дороги. Инфографика

Челябинскстат: в Челябинской области на 33,2% вырос объем грузоперевозок
© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автотранспорт, трасса м5, хребет уреньга, дорога
Рост экономики стимулировал увеличение грузопотока на дорогах области Фото:

В Челябинской области рост производства усилил нагрузку на дороги. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, рост грузоперевозок за семь месяцев 2023 года к соответствующему периоду годовой давности составил 33,2%.

«В январе — июле 2023 года перевезено грузов 17,6 млн тонн. В относительном выражении рост составил 33,2% к соответствующему периоду 2022 года», — отметили в пресс-службе Челябинскстата.

С начала года ежемесячный объем перевозок увеличился. Если в январе перевезли 2,1 млн тонн, то в июне — 2,7 млн, в июле — 2,6 млн тонн. При этом средняя дальность доставки одной тонны грузов несколько снизилась. В январе она достигала почти 119 км, в июле — 110 км.

Челябинский экономист Сергей Гордеев заявил URA.RU, что рост грузоперевозок свидетельствует об увеличении производства предприятиями продукции. В то же время цифры могут говорить и о структурных сдвигах в экономике, демонстрирующих наращивание выпуска ряда категорий товаров, что стимулируется политикой властей.

В регионе выросли объемы грузоперевозок и грузооборота
В регионе выросли объемы грузоперевозок и грузооборота

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В Челябинской области рост производства усилил нагрузку на дороги. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, рост грузоперевозок за семь месяцев 2023 года к соответствующему периоду годовой давности составил 33,2%. «В январе — июле 2023 года перевезено грузов 17,6 млн тонн. В относительном выражении рост составил 33,2% к соответствующему периоду 2022 года», — отметили в пресс-службе Челябинскстата. С начала года ежемесячный объем перевозок увеличился. Если в январе перевезли 2,1 млн тонн, то в июне — 2,7 млн, в июле — 2,6 млн тонн. При этом средняя дальность доставки одной тонны грузов несколько снизилась. В январе она достигала почти 119 км, в июле — 110 км. Челябинский экономист Сергей Гордеев заявил URA.RU, что рост грузоперевозок свидетельствует об увеличении производства предприятиями продукции. В то же время цифры могут говорить и о структурных сдвигах в экономике, демонстрирующих наращивание выпуска ряда категорий товаров, что стимулируется политикой властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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