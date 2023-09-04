Челябинскстат: в Челябинской области на 33,2% вырос объем грузоперевозок

Рост экономики стимулировал увеличение грузопотока на дорогах области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области рост производства усилил нагрузку на дороги. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, рост грузоперевозок за семь месяцев 2023 года к соответствующему периоду годовой давности составил 33,2%.

«В январе — июле 2023 года перевезено грузов 17,6 млн тонн. В относительном выражении рост составил 33,2% к соответствующему периоду 2022 года», — отметили в пресс-службе Челябинскстата.

С начала года ежемесячный объем перевозок увеличился. Если в январе перевезли 2,1 млн тонн, то в июне — 2,7 млн, в июле — 2,6 млн тонн. При этом средняя дальность доставки одной тонны грузов несколько снизилась. В январе она достигала почти 119 км, в июле — 110 км.

Челябинский экономист Сергей Гордеев заявил URA.RU, что рост грузоперевозок свидетельствует об увеличении производства предприятиями продукции. В то же время цифры могут говорить и о структурных сдвигах в экономике, демонстрирующих наращивание выпуска ряда категорий товаров, что стимулируется политикой властей.