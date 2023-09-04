Наумову обвиняют по трем статьям УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Веронику Наумову, в семье которой погиб шестилетний Далер Бобиев, обвиняют в истязании несовершеннолетнего с особой жестокостью (пункты «г», «д» части 2, статьи 117 УК РФ). Ранее эти пункты в деле не фигурировали, хотя о них URA.RU сообщал источник.

Судя по данным картотеки Свердловского областного суда, опекуна обвиняют не только в убийстве несовершеннолетнего с особой жестокостью и мошенничестве при получении выплат за уже погибшего ребенка. В деле стали отражаться подпункты «г», «д» статьи 117 УК РФ, о которых ранее не сообщали следователи.

Данные уточнения показывают, что судить Наумову будут по статье об «Истязании» несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии или в материальной зависимости от виновного. Также пункт «д» сообщает, что женщине предъявляют обвинение в издевательствах, совершенных с особой жестокостью. Дело поступило в суд 5 сентября.

В Свердловском областном суде корреспондента URA.RU направили за комментариями в Следственный комитет по Свердловской области. Там заявили, что пока не готовы комментировать информацию.

В конце июне десятки волонтеров искали шестилетнего Далера Бобиева, о его пропаже заявила опекун Вероника Наумова. Она сказала, что мальчик убежал из дома и у него есть психические отклонения. Вскоре тело Далера нашли в погребе в гараже Наумовых — он погиб еще в декабре 2022 года. Наумова задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. О том как разворачивала трагедия — в сюжете URA.RU.

Скриншот с сайта Свердловского областного суда (https://oblsud--svd.sudrf.ru/)