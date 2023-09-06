Свердловчанку, зарезавшую мужа за звонок бывшей, отправили в колонию на 8 лет. Фото

07 сентября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Суд признал виновной березовчанку в убийстве мужа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Березовском (Свердловская область) суд приговорил к восьми годам лишения свободы местную жительницу, которая ножом пырнула в живот своего супруга. Она сделала это из ревности — мужчина общался по телефону со своей бывшей женой. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «49-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в СК. Как установил суд, вечером 21 сентября 2022 года березовчанка, находясь вместе с мужем в квартире на улице Кирова, взяла нож и вонзила его в живот супругу. Женщина приревновала его к бывшей жене, которой тот позвонил. После этого она побежала к соседям и сказала, что мужу стало плохо. Те вызвали скорую, мужчину госпитализировали, но через несколько дней от полученных травм он скончался в больнице. Женщина была пьяна, когда совершала преступление Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Березовском (Свердловская область) суд приговорил к восьми годам лишения свободы местную жительницу, которая ножом пырнула в живот своего супруга. Она сделала это из ревности — мужчина общался по телефону со своей бывшей женой. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «49-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в СК. Как установил суд, вечером 21 сентября 2022 года березовчанка, находясь вместе с мужем в квартире на улице Кирова, взяла нож и вонзила его в живот супругу. Женщина приревновала его к бывшей жене, которой тот позвонил. После этого она побежала к соседям и сказала, что мужу стало плохо. Те вызвали скорую, мужчину госпитализировали, но через несколько дней от полученных травм он скончался в больнице.