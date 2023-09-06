Пропавшая 22-летняя свердловчанка оставила родным странное сообщение. Скрин

Пропавшая 22-летняя свердловчанка попросила сестру ее кремировать

07 сентября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Махфузахон Исмоилова просила сестру о кремации своего тела Фото: Игорь Пантин © URA.RU 22-летняя Махфузахон Исмоилова, которая пропала в Екатеринбурге 2 сентября, просила сестру кремировать свое тело. Девушка написала младшей сестре о том, что не хочет гнить в земле. «Тело кремировать. Пока. Не хочу гнить в земле, лучше сжечь», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на переписку пропавшей с сестрой. Махфузахон могла подолгу не возвращаться домой после прогулок, иногда ночевала у парня. Она часто жаловалась, что никому не нужна. Был случай, когда младший брат зашел в туалет и увидел, что сестра в крови — она порезала себя. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге волонтеры ищут ушедшую из дома 2 сентября 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Родители девушки обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. По одной из версий, Исмоилова могла убежать из дома ради возлюбленного. Скрин: telegram-канал Ural Mash (https://t.me/url_mash/5753)

22-летняя Махфузахон Исмоилова, которая пропала в Екатеринбурге 2 сентября, просила сестру кремировать свое тело. Девушка написала младшей сестре о том, что не хочет гнить в земле. «Тело кремировать. Пока. Не хочу гнить в земле, лучше сжечь», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на переписку пропавшей с сестрой. Махфузахон могла подолгу не возвращаться домой после прогулок, иногда ночевала у парня. Она часто жаловалась, что никому не нужна. Был случай, когда младший брат зашел в туалет и увидел, что сестра в крови — она порезала себя. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге волонтеры ищут ушедшую из дома 2 сентября 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Родители девушки обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. По одной из версий, Исмоилова могла убежать из дома ради возлюбленного.