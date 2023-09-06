22-летняя Махфузахон Исмоилова, которая пропала в Екатеринбурге 2 сентября, просила сестру кремировать свое тело. Девушка написала младшей сестре о том, что не хочет гнить в земле.
«Тело кремировать. Пока. Не хочу гнить в земле, лучше сжечь», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на переписку пропавшей с сестрой. Махфузахон могла подолгу не возвращаться домой после прогулок, иногда ночевала у парня. Она часто жаловалась, что никому не нужна. Был случай, когда младший брат зашел в туалет и увидел, что сестра в крови — она порезала себя.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге волонтеры ищут ушедшую из дома 2 сентября 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Родители девушки обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. По одной из версий, Исмоилова могла убежать из дома ради возлюбленного.
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