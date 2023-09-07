Власти ищут инвестора для Шарташского лесопарка

07 сентября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Шарташский лесопарк могут передать в рамках концессии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти рассматривают варианты привлечения инвесторов для продолжения благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге. Речь идет о заброшенных участках парка. Об этом URA.RU сообщили в мэрии уральской столицы. «Перед властями стоит задача в том, чтобы привести в порядок заброшенные участки парка. Однако в перспективе предполагается привлечение внебюджетных источников. Рассматривается вариант передачи парка в концессии», — отметили в пресс-службе администрации города. В Екатеринбурге с 2016 года обсуждают благоустройство Шарташского лесного парка. В 2016 году глава региона Евгений Куйвашев поручил создать на базе Шарташского лесопарка туристско-рекреационный кластер. В 2018 году было создано государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Шарташский лесной парк». Осенью был обнародован обновленный мастер-план лесопарка, рассчитанный до 2030 года. Реконструкцию планировалось проводить в три этапа.

Власти рассматривают варианты привлечения инвесторов для продолжения благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге. Речь идет о заброшенных участках парка. Об этом URA.RU сообщили в мэрии уральской столицы. «Перед властями стоит задача в том, чтобы привести в порядок заброшенные участки парка. Однако в перспективе предполагается привлечение внебюджетных источников. Рассматривается вариант передачи парка в концессии», — отметили в пресс-службе администрации города. В Екатеринбурге с 2016 года обсуждают благоустройство Шарташского лесного парка. В 2016 году глава региона Евгений Куйвашев поручил создать на базе Шарташского лесопарка туристско-рекреационный кластер. В 2018 году было создано государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Шарташский лесной парк». Осенью был обнародован обновленный мастер-план лесопарка, рассчитанный до 2030 года. Реконструкцию планировалось проводить в три этапа.