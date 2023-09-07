Высокопоставленного экс-сотрудника челябинского СК освободили от наказания

Суд решил, что Александр Есипов исправился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший заместитель начальника следственного отдела Курчатовского района Челябинска Александр Есипов, осужденный за миллионную взятку, освободился от наказания в виде принудительных работ. Такое решение 8 сентября принял областной суд.

«Суд, рассмотрев в апелляционном порядке апелляционное представление прокурора, оставил без изменения постановление Калининского райсуда от 21 июля 2023 года, которым удовлетворено ходатайство осужденного Александра Есипова. Он освобожден от отбывания наказания в виде принудительных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что прокурор просил отменить постановление суда нижестоящей инстанции. Выслушав доводы гособвинителя, суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Есипов был задержан 10 февраля 2018 года. Ему предъявили обвинения в получении миллионной взятки. По версии следствия, в связке с адвокатом Олегом Зайцевым он получил взятку за возврат изъятого имущество фирмы одного из коммерсантов. Сумма взятки составила 16 тысяч долларов, а по тому курсу — около миллиона рублей.

С начала следственных мероприятий до приговора суда прошло чуть более года. Почти все это время Есипов провел в СИЗО. В марте 2019 года Тракторозаводский суд Челябинска постановил признать экс-силовика виновным. Ему назначили наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима. Зайцев, также проходящий фигурантом по делу, отделался штрафом.

Отсидев чуть более трех лет, Есипов подал ходатайство о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Суд удовлетворил его просьбу. Бывший силовик вышел на свободу. А в июле 2023 года Калининский суд удовлетворил ходатайство об освобождении Есипова и от принудительных работ.