Полузапрещенное «Яблоко» пробралось в военные городки Екатеринбурга

«Яблоко», выступающее против СВО, агитировало в военных городках Екатеринбурга

На инциденты уже пожаловались окружным властям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители партии «Яблоко», открыто выступающей против спецоперации РФ на Украине, устроили предвыборную агитацию за своих кандидатов в думу в двух военных городках Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили три источника в муниципальной власти.

Первый инцидент произошел в Железнодорожном районе на ул. Пехотинцев в конце августа. Некто Беляков, который раньше служил, а теперь якобы (в партии это отрицают) работает на «Яблоко», воспользовался старыми связями и неразберихой: командир в отпуске, а некоторые офицеры — «за ленточкой», то есть в зоне СВО. По словам одного из источников, агитаторы пришли на детский праздник — для семей контрактников — и начали раздавать свою атрибутику и листовки. «Акцию пресекли сами военные», — поделился собеседник.

А второй случай зафиксирован в Чкаловском районе. Накануне префект Евгений Шипицын доложил мэру Алексею Орлову, что «яблочников» заметили в 32-м городке. Правда, не уточнил, появились они прямо на территории части (вход туда — строго по пропускам) или в той зоне, куда горожане попадают свободно.

«О ситуации доложено в уральское полпредство президента РФ», — рассказал собеседник в мэрии. Источник, близкий к Минобороны, заявил, что в части агитаторов, по его данным, не видели.

Глава свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин заявил, что, во-первых, не знает, вели ли его соратники агитацию в военных городах, а во-вторых, даже если и вели, ничего необычного в этом не видит. «Мы за военных, за то, чтобы у России была сильная армия, боеспособная, высокооплачиваемая, контрактная, чтобы там люди точно так же, как и мы, были за мир», — сказал Петлин. «Яблоко» — единственная партия, поддержавшая на этих выборах враждебного администрации миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»).