В Пермском крае загорелся пассажирский автобус. Фото

09 сентября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Из горящего автобуса самостоятельно эвакуировались 20 человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Соликамск Пермского края во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Сообщение о возгорании транспортного средства поступило 9 сентября в 08:42. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение в моторном отсеке пассажирского автобуса», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь был ликвидирован в 08:46. Из автобуса самостоятельно эвакуировались 20 человек. Погибших и пострадавших во время пожара нет. Автобус загорелся во время движения Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости», https://t.me/chp_prm

В городе Соликамск Пермского края во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Сообщение о возгорании транспортного средства поступило 9 сентября в 08:42. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение в моторном отсеке пассажирского автобуса», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь был ликвидирован в 08:46. Из автобуса самостоятельно эвакуировались 20 человек. Погибших и пострадавших во время пожара нет.