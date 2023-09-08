Из горящего автобуса самостоятельно эвакуировались 20 человек (архивное фото)
В городе Соликамск Пермского края во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Сообщение о возгорании транспортного средства поступило 9 сентября в 08:42. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение в моторном отсеке пассажирского автобуса», — сообщили в ведомстве.
В тушении пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь был ликвидирован в 08:46. Из автобуса самостоятельно эвакуировались 20 человек. Погибших и пострадавших во время пожара нет.
Автобус загорелся во время движения
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