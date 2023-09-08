08 сентября 2023

В Пермском крае загорелся пассажирский автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, салон автобуса, автобусы
Из горящего автобуса самостоятельно эвакуировались 20 человек (архивное фото) Фото:

В городе Соликамск Пермского края во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Сообщение о возгорании транспортного средства поступило 9 сентября в 08:42. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение в моторном отсеке пассажирского автобуса», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь был ликвидирован в 08:46. Из автобуса самостоятельно эвакуировались 20 человек. Погибших и пострадавших во время пожара нет.

Автобус загорелся во время движения
Автобус загорелся во время движения

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В городе Соликамск Пермского края во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Сообщение о возгорании транспортного средства поступило 9 сентября в 08:42. По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение в моторном отсеке пассажирского автобуса», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь был ликвидирован в 08:46. Из автобуса самостоятельно эвакуировались 20 человек. Погибших и пострадавших во время пожара нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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