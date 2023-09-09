09 сентября 2023

В Челябинске за сутки выпало 111% месячной нормы осадков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень в Челябинске, погода, авто, ливень, климат, дождь
В понедельник в регионе вновь ожидаются дожди Фото:

В Челябинске 9 сентября выпало 111% месячной нормы осадков. Об этом сообщил Челябинский центр гидрометеорологии.

«Наблюдалась дождливая погода, количество осадков составило 0,6—41 мм. Наиболее сильные осадки зарегистрированы в Челябинске — 111% месячной нормы», — сообщается на сайте гидрометцентра.

В администрации Челябинска сообщили, что в диспетчерские службы поступило 58 заявок об очагах подтоплений, в основном из частного сектора, где отсутствует ливневая канализация.

Накануне, 9 сентября, в Челябинске и городе-спутнике Копейске весь день шел дождь. Вода затопила улицы и автомобильные дороги. В Копейске после дождя с площади Трудовой славы откачали 1,5 тысячи кубометров воды.

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В Челябинске 9 сентября выпало 111% месячной нормы осадков. Об этом сообщил Челябинский центр гидрометеорологии. «Наблюдалась дождливая погода, количество осадков составило 0,6—41 мм. Наиболее сильные осадки зарегистрированы в Челябинске — 111% месячной нормы», — сообщается на сайте гидрометцентра. В администрации Челябинска сообщили, что в диспетчерские службы поступило 58 заявок об очагах подтоплений, в основном из частного сектора, где отсутствует ливневая канализация. Накануне, 9 сентября, в Челябинске и городе-спутнике Копейске весь день шел дождь. Вода затопила улицы и автомобильные дороги. В Копейске после дождя с площади Трудовой славы откачали 1,5 тысячи кубометров воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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