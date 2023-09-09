В Челябинске 9 сентября выпало 111% месячной нормы осадков. Об этом сообщил Челябинский центр гидрометеорологии.
«Наблюдалась дождливая погода, количество осадков составило 0,6—41 мм. Наиболее сильные осадки зарегистрированы в Челябинске — 111% месячной нормы», — сообщается на сайте гидрометцентра.
В администрации Челябинска сообщили, что в диспетчерские службы поступило 58 заявок об очагах подтоплений, в основном из частного сектора, где отсутствует ливневая канализация.
Накануне, 9 сентября, в Челябинске и городе-спутнике Копейске весь день шел дождь. Вода затопила улицы и автомобильные дороги. В Копейске после дождя с площади Трудовой славы откачали 1,5 тысячи кубометров воды.
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