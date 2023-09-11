Путин поблагодарил сотрудников свердловского ядерно-оружейного комплекса

Путин отметил сотрудников свердловского «Электрохимприбора»

11 сентября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Путин подписал распоряжение 8 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудников «Электрохимприбор» из города Лесной (Свердловская область) отметил президент России Владимир Путин. Распоряжение о благодарности работников одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного унитарного предприятия „Комбинат ‚Электрохимприбор‘“», — указано в документе. Он был подписан 8 сентября. Ранее Путин наградил советника гендиректора ФГУП «Электрохимприбор» Владимира Сыченко. Он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сотрудников «Электрохимприбор» из города Лесной (Свердловская область) отметил президент России Владимир Путин. Распоряжение о благодарности работников одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного унитарного предприятия „Комбинат ‚Электрохимприбор‘“», — указано в документе. Он был подписан 8 сентября. Ранее Путин наградил советника гендиректора ФГУП «Электрохимприбор» Владимира Сыченко. Он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.