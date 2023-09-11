Путин поблагодарил сотрудников свердловского ядерно-оружейного комплекса

Путин отметил сотрудников свердловского «Электрохимприбора»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин подписал распоряжение 8 сентября Фото:

Сотрудников «Электрохимприбор» из города Лесной (Свердловская область) отметил президент России Владимир Путин. Распоряжение о благодарности работников одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного унитарного предприятия „Комбинат ‚Электрохимприбор‘“», — указано в документе. Он был подписан 8 сентября.

Ранее Путин наградил советника гендиректора ФГУП «Электрохимприбор» Владимира Сыченко. Он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Сотрудников «Электрохимприбор» из города Лесной (Свердловская область) отметил президент России Владимир Путин. Распоряжение о благодарности работников одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного унитарного предприятия „Комбинат ‚Электрохимприбор‘“», — указано в документе. Он был подписан 8 сентября. Ранее Путин наградил советника гендиректора ФГУП «Электрохимприбор» Владимира Сыченко. Он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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