11 сентября 2023

В аэропорту Екатеринбурга привезли опасный мед из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Медовый спас. Курган, мед, пасека, медовый спас
В Екатеринбург ввезли 8,2 килограммов меда из Таджикистана Фото:

В аэропорту Кольцово пресекли ввоз 8,2 килограммов запрещенного меда из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзоре по Свердловской области.

«В Кольцово в ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров из Таджикистана выявлен факт несанкционированного ввоза 8,2 килограммов меда. Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки», — сообщили на официальном сайте ведомства.

Запрещенный мед пытались ввезти в Екатеринбург 7 сентября. Пассажира привлекли к административной ответственности по статье о нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки.

Ранее в аэропорт Кольцово привезли партию клещей-энтомофагов — почти 18 миллионов штук. Насекомые будут использованы для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве.

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В аэропорту Кольцово пресекли ввоз 8,2 килограммов запрещенного меда из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзоре по Свердловской области. «В Кольцово в ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров из Таджикистана выявлен факт несанкционированного ввоза 8,2 килограммов меда. Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки», — сообщили на официальном сайте ведомства. Запрещенный мед пытались ввезти в Екатеринбург 7 сентября. Пассажира привлекли к административной ответственности по статье о нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки. Ранее в аэропорт Кольцово привезли партию клещей-энтомофагов — почти 18 миллионов штук. Насекомые будут использованы для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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