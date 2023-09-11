В аэропорту Екатеринбурга привезли опасный мед из Таджикистана

В аэропорту Кольцово пресекли ввоз 8,2 килограммов запрещенного меда из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзоре по Свердловской области.
«В Кольцово в ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров из Таджикистана выявлен факт несанкционированного ввоза 8,2 килограммов меда. Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки», — сообщили на официальном сайте ведомства.
Запрещенный мед пытались ввезти в Екатеринбург 7 сентября. Пассажира привлекли к административной ответственности по статье о нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки.
Ранее в аэропорт Кольцово привезли партию клещей-энтомофагов — почти 18 миллионов штук. Насекомые будут использованы для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве.
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