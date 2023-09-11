В аэропорту Екатеринбурга привезли опасный мед из Таджикистана

12 сентября 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

В Екатеринбург ввезли 8,2 килограммов меда из Таджикистана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Кольцово пресекли ввоз 8,2 килограммов запрещенного меда из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзоре по Свердловской области. «В Кольцово в ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров из Таджикистана выявлен факт несанкционированного ввоза 8,2 килограммов меда. Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки», — сообщили на официальном сайте ведомства. Запрещенный мед пытались ввезти в Екатеринбург 7 сентября. Пассажира привлекли к административной ответственности по статье о нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки. Ранее в аэропорт Кольцово привезли партию клещей-энтомофагов — почти 18 миллионов штук. Насекомые будут использованы для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве.

В аэропорту Кольцово пресекли ввоз 8,2 килограммов запрещенного меда из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзоре по Свердловской области. «В Кольцово в ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров из Таджикистана выявлен факт несанкционированного ввоза 8,2 килограммов меда. Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки», — сообщили на официальном сайте ведомства. Запрещенный мед пытались ввезти в Екатеринбург 7 сентября. Пассажира привлекли к административной ответственности по статье о нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки. Ранее в аэропорт Кольцово привезли партию клещей-энтомофагов — почти 18 миллионов штук. Насекомые будут использованы для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве.