CNN: ВСУ используют сотни муляжей военной техники как ложные цели для России

12 сентября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Ложные цели вводят в заблуждение и экономят оружие ВСУ Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине повсеместно используют муляжи военной техники для того, чтобы ввести в заблуждение бойцов российской армии. Также ложные цели экономят дорогое оружие. «Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют муляжи военной техники на поле боя для экономии дорогостоящего западного оружия и чтобы ввести в заблуждение ВС России. Гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, в то время как ее макет стоит менее 1000 долларов и создана из старых канализационных труб», — передает телеканал CNN . Ранее стало известно, что Украина использует макеты западной техники, чтобы отвлечь армию России. К примеру, муляж гаубицы М155 изготовлен из старых труб канализации. The Economist сообщало, что Вооруженные силы Украины используют в зоне спецоперации надувные танки.

На Украине повсеместно используют муляжи военной техники для того, чтобы ввести в заблуждение бойцов российской армии. Также ложные цели экономят дорогое оружие. «Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют муляжи военной техники на поле боя для экономии дорогостоящего западного оружия и чтобы ввести в заблуждение ВС России. Гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, в то время как ее макет стоит менее 1000 долларов и создана из старых канализационных труб», — передает телеканал CNN. Ранее стало известно, что Украина использует макеты западной техники, чтобы отвлечь армию России. К примеру, муляж гаубицы М155 изготовлен из старых труб канализации. The Economist сообщало, что Вооруженные силы Украины используют в зоне спецоперации надувные танки.