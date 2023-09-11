11 сентября 2023

CNN: ВСУ используют сотни муляжей военной техники как ложные цели для России

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, всу, stock
Ложные цели вводят в заблуждение и экономят оружие ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине повсеместно используют муляжи военной техники для того, чтобы ввести в заблуждение бойцов российской армии. Также ложные цели экономят дорогое оружие.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют муляжи военной техники на поле боя для экономии дорогостоящего западного оружия и чтобы ввести в заблуждение ВС России. Гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, в то время как ее макет стоит менее 1000 долларов и создана из старых канализационных труб», — передает телеканал CNN.

Ранее стало известно, что Украина использует макеты западной техники, чтобы отвлечь армию России. К примеру, муляж гаубицы М155 изготовлен из старых труб канализации. The Economist сообщало, что Вооруженные силы Украины используют в зоне спецоперации надувные танки.

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На Украине повсеместно используют муляжи военной техники для того, чтобы ввести в заблуждение бойцов российской армии. Также ложные цели экономят дорогое оружие. «Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют муляжи военной техники на поле боя для экономии дорогостоящего западного оружия и чтобы ввести в заблуждение ВС России. Гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, в то время как ее макет стоит менее 1000 долларов и создана из старых канализационных труб», — передает телеканал CNN. Ранее стало известно, что Украина использует макеты западной техники, чтобы отвлечь армию России. К примеру, муляж гаубицы М155 изготовлен из старых труб канализации. The Economist сообщало, что Вооруженные силы Украины используют в зоне спецоперации надувные танки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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