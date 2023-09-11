CNN: ВСУ используют сотни муляжей военной техники как ложные цели для России

На Украине повсеместно используют муляжи военной техники для того, чтобы ввести в заблуждение бойцов российской армии. Также ложные цели экономят дорогое оружие.
«Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют муляжи военной техники на поле боя для экономии дорогостоящего западного оружия и чтобы ввести в заблуждение ВС России. Гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, в то время как ее макет стоит менее 1000 долларов и создана из старых канализационных труб», — передает телеканал
Ранее стало известно, что Украина использует макеты западной техники, чтобы отвлечь армию России. К примеру, муляж гаубицы М155 изготовлен из старых труб канализации. The Economist сообщало, что Вооруженные силы Украины используют в зоне спецоперации надувные танки.
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