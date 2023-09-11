11 сентября 2023

Из Перми в Турцию пытались вывезти ценную икону. Фото

Пассажирку с иконой в пермском аэропорту задержали таможенники
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Ценный груз нашли в багаже (архивное фото) Фото:

В аэропорту Перми сотрудники таможни задержали пассажирку, которая пыталась вывезти в Стамбул икону с изображением Богородицы. Эксперты выяснили, что икона представляет культурную ценность, рассказали URA.RU в Пермской таможне.

«Согласно полученному заключению, представленная на экспертизу икона является предметом отправления религиозных культов, созданным более 50 лет назад. Данный предмет относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Пермь Пермской таможни Дмитрий Шумков.

В отношении владелицы иконы возбудили два административных дела: о недекларировании товаров (ч.1 ст. 16.2 КоАП) и о несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП). Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская таможня совместно с ФСБ предотвратила контрабанду в США магазинов от автомата Калашникова. Их пытались отправить почтовой посылкой.

Икона представляет культурную ценность, установили эксперты
Икона представляет культурную ценность, установили эксперты

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В аэропорту Перми сотрудники таможни задержали пассажирку, которая пыталась вывезти в Стамбул икону с изображением Богородицы. Эксперты выяснили, что икона представляет культурную ценность, рассказали URA.RU в Пермской таможне. «Согласно полученному заключению, представленная на экспертизу икона является предметом отправления религиозных культов, созданным более 50 лет назад. Данный предмет относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Пермь Пермской таможни Дмитрий Шумков. В отношении владелицы иконы возбудили два административных дела: о недекларировании товаров (ч.1 ст. 16.2 КоАП) и о несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП). Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская таможня совместно с ФСБ предотвратила контрабанду в США магазинов от автомата Калашникова. Их пытались отправить почтовой посылкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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