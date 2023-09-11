Из Перми в Турцию пытались вывезти ценную икону. Фото

Пассажирку с иконой в пермском аэропорту задержали таможенники

12 сентября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Ценный груз нашли в багаже (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В аэропорту Перми сотрудники таможни задержали пассажирку, которая пыталась вывезти в Стамбул икону с изображением Богородицы. Эксперты выяснили, что икона представляет культурную ценность, рассказали URA.RU в Пермской таможне. «Согласно полученному заключению, представленная на экспертизу икона является предметом отправления религиозных культов, созданным более 50 лет назад. Данный предмет относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Пермь Пермской таможни Дмитрий Шумков. В отношении владелицы иконы возбудили два административных дела: о недекларировании товаров (ч.1 ст. 16.2 КоАП) и о несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП). Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская таможня совместно с ФСБ предотвратила контрабанду в США магазинов от автомата Калашникова. Их пытались отправить почтовой посылкой. Икона представляет культурную ценность, установили эксперты Пресс-служба Пермской таможни

В аэропорту Перми сотрудники таможни задержали пассажирку, которая пыталась вывезти в Стамбул икону с изображением Богородицы. Эксперты выяснили, что икона представляет культурную ценность, рассказали URA.RU в Пермской таможне. «Согласно полученному заключению, представленная на экспертизу икона является предметом отправления религиозных культов, созданным более 50 лет назад. Данный предмет относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Пермь Пермской таможни Дмитрий Шумков. В отношении владелицы иконы возбудили два административных дела: о недекларировании товаров (ч.1 ст. 16.2 КоАП) и о несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП). Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская таможня совместно с ФСБ предотвратила контрабанду в США магазинов от автомата Калашникова. Их пытались отправить почтовой посылкой.