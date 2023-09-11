11 сентября 2023

Пьяный пермяк без прав устроил смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, мчс, спасатели, дтп
В аварии погибла 15-летняя девушка (архивное фото) Фото:

Смертельная автоавария произошла в ночь на 12 сентября на трассе в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. На дороге Пермь-Екатеринбург-Белая Гора пьяный водитель, который не имел прав на управление машиной, налетел на ограждение. В результате ДТП погибла 15-летняя пассажирка, рассказали в полиции.

«Водитель допустил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП пассажир автомобиля, 15-летняя девушка, получила смертельную травму. Установлено, что водитель за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения, право на управление не имеет», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в Telegram.

В полиции отмечают, что водитель ранее уже попадался на вождении в нетрезвом виде. Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авария произошла ночью
Авария произошла ночью

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Смертельная автоавария произошла в ночь на 12 сентября на трассе в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. На дороге Пермь-Екатеринбург-Белая Гора пьяный водитель, который не имел прав на управление машиной, налетел на ограждение. В результате ДТП погибла 15-летняя пассажирка, рассказали в полиции. «Водитель допустил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП пассажир автомобиля, 15-летняя девушка, получила смертельную травму. Установлено, что водитель за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения, право на управление не имеет», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в Telegram. В полиции отмечают, что водитель ранее уже попадался на вождении в нетрезвом виде. Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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