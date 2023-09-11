Пьяный пермяк без прав устроил смертельное ДТП. Фото

12 сентября 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

В аварии погибла 15-летняя девушка (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Смертельная автоавария произошла в ночь на 12 сентября на трассе в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. На дороге Пермь-Екатеринбург-Белая Гора пьяный водитель, который не имел прав на управление машиной, налетел на ограждение. В результате ДТП погибла 15-летняя пассажирка, рассказали в полиции. «Водитель допустил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП пассажир автомобиля, 15-летняя девушка, получила смертельную травму. Установлено, что водитель за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения, право на управление не имеет», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в Telegram. В полиции отмечают, что водитель ранее уже попадался на вождении в нетрезвом виде. Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Авария произошла ночью ГУ МВД по Пермскому краю в ТГ https://t.me/mvd_59

Смертельная автоавария произошла в ночь на 12 сентября на трассе в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. На дороге Пермь-Екатеринбург-Белая Гора пьяный водитель, который не имел прав на управление машиной, налетел на ограждение. В результате ДТП погибла 15-летняя пассажирка, рассказали в полиции. «Водитель допустил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП пассажир автомобиля, 15-летняя девушка, получила смертельную травму. Установлено, что водитель за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения, право на управление не имеет», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в Telegram. В полиции отмечают, что водитель ранее уже попадался на вождении в нетрезвом виде. Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.