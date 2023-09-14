14 сентября 2023

Пермские силовики провели антитеррористические учения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения прошли успешно Фото:

Сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН, Следкома, МЧС, ФСО и Росгвардии в Перми провели учения по пресечению терактов в общественных местах. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Пермскому краю.

«14 сентября 2023 года оперативным штабом в Пермском крае проведено антитеррористическое учение на базе спортивного комплекса им. В.П. Сухарева, в ходе которого отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей. В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, ГУФСИН, ГУ МВД, СУ СК, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЦССИ ФСО России, Росгвардии, представители органов государственной власти», — рассказали в пресс-службе УФСБ.

Целью учений была отработка механизма оперативного реагирования силовых структур и оперштаба в Пермском крае на возможные террористические угрозы. Сценарий учений предполагал введение режима контртеррористической операции, освобождение заложников, проведение эвакуации и прочих мер по минимизации последствий теракта. По итогам мероприятия участники показали готовность к совместным действиям по пресечению террористических актов.

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Сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН, Следкома, МЧС, ФСО и Росгвардии в Перми провели учения по пресечению терактов в общественных местах. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Пермскому краю. «14 сентября 2023 года оперативным штабом в Пермском крае проведено антитеррористическое учение на базе спортивного комплекса им. В.П. Сухарева, в ходе которого отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей. В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, ГУФСИН, ГУ МВД, СУ СК, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЦССИ ФСО России, Росгвардии, представители органов государственной власти», — рассказали в пресс-службе УФСБ. Целью учений была отработка механизма оперативного реагирования силовых структур и оперштаба в Пермском крае на возможные террористические угрозы. Сценарий учений предполагал введение режима контртеррористической операции, освобождение заложников, проведение эвакуации и прочих мер по минимизации последствий теракта. По итогам мероприятия участники показали готовность к совместным действиям по пресечению террористических актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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