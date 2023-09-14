Пермские силовики провели антитеррористические учения. Фото

15 сентября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Учения прошли успешно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН, Следкома, МЧС, ФСО и Росгвардии в Перми провели учения по пресечению терактов в общественных местах. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Пермскому краю. «14 сентября 2023 года оперативным штабом в Пермском крае проведено антитеррористическое учение на базе спортивного комплекса им. В.П. Сухарева, в ходе которого отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей. В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, ГУФСИН, ГУ МВД, СУ СК, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЦССИ ФСО России, Росгвардии, представители органов государственной власти», — рассказали в пресс-службе УФСБ. Целью учений была отработка механизма оперативного реагирования силовых структур и оперштаба в Пермском крае на возможные террористические угрозы. Сценарий учений предполагал введение режима контртеррористической операции, освобождение заложников, проведение эвакуации и прочих мер по минимизации последствий теракта. По итогам мероприятия участники показали готовность к совместным действиям по пресечению террористических актов.

Сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН, Следкома, МЧС, ФСО и Росгвардии в Перми провели учения по пресечению терактов в общественных местах. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Пермскому краю. «14 сентября 2023 года оперативным штабом в Пермском крае проведено антитеррористическое учение на базе спортивного комплекса им. В.П. Сухарева, в ходе которого отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей. В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, ГУФСИН, ГУ МВД, СУ СК, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЦССИ ФСО России, Росгвардии, представители органов государственной власти», — рассказали в пресс-службе УФСБ. Целью учений была отработка механизма оперативного реагирования силовых структур и оперштаба в Пермском крае на возможные террористические угрозы. Сценарий учений предполагал введение режима контртеррористической операции, освобождение заложников, проведение эвакуации и прочих мер по минимизации последствий теракта. По итогам мероприятия участники показали готовность к совместным действиям по пресечению террористических актов.