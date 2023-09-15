Галкин* снизил цену за свои выступления в два раза

15 сентября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Иноагент Максим Галкин не хочет менять список вещей из дорогого райдера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Корпоративные концерты пародиста и юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) подешевели почти в два раза. В прошлом году они стояли 120 тысяч евро, в этом уже 75 тысяч, передают российские СМИ. «С частными выступлениями ситуация не лучше: куча свободных дат и воодушевленный голос менеджера Галкина, готового торговаться с кем угодно по телефону. Ведь ценник прошлого лета — 120 тысяч евро — уже никого не устраивает. Прошлой осени — 100 тысяч евро — тоже. Этой — 75 тысяч — почти», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что концерты Галкина, который покинул РФ после начала СВО, подешевели еще из-за его политических высказываний. Так, концерт в Таллине отменили из-за множества шуток про российскую власть. К тому же его фанаты не могут каждый раз покупать билеты по завышенным ценам. Помимо Таллина, такое произошло и в Казахстане. При этом Галкин не собирается снижать требования по райдеру. Он хочет, чтобы на площадке его обслуживал личный официант, а на столе стояли нарезки из фруктов и бутылка 18-летнего виски конкретной марки. К тому же, его из самолета должны встречать «брутальные ЧОПовцы» на личном авто, которые будут с ним во время всего пребывания в стране. По информации портала « Дни.ру » популярность Галкина упала после отъезда из России. Он потерял часть своих фанатов, что привело к снижению гонораровов за выступления. *Минюст РФ внес Максима Галкина в список иноагентов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Корпоративные концерты пародиста и юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) подешевели почти в два раза. В прошлом году они стояли 120 тысяч евро, в этом уже 75 тысяч, передают российские СМИ. «С частными выступлениями ситуация не лучше: куча свободных дат и воодушевленный голос менеджера Галкина, готового торговаться с кем угодно по телефону. Ведь ценник прошлого лета — 120 тысяч евро — уже никого не устраивает. Прошлой осени — 100 тысяч евро — тоже. Этой — 75 тысяч — почти», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что концерты Галкина, который покинул РФ после начала СВО, подешевели еще из-за его политических высказываний. Так, концерт в Таллине отменили из-за множества шуток про российскую власть. К тому же его фанаты не могут каждый раз покупать билеты по завышенным ценам. Помимо Таллина, такое произошло и в Казахстане. При этом Галкин не собирается снижать требования по райдеру. Он хочет, чтобы на площадке его обслуживал личный официант, а на столе стояли нарезки из фруктов и бутылка 18-летнего виски конкретной марки. К тому же, его из самолета должны встречать «брутальные ЧОПовцы» на личном авто, которые будут с ним во время всего пребывания в стране. По информации портала «Дни.ру» популярность Галкина упала после отъезда из России. Он потерял часть своих фанатов, что привело к снижению гонораровов за выступления. *Минюст РФ внес Максима Галкина в список иноагентов