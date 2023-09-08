Пугачева отправила Галкина* жить с другой женщиной

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Максим Галкин* заявил, что Алла Пугачева предложила идею с жильем Лаймы Вайкуле Фото:

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что во время гастролей часто гостит у певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. По его словам, такую идею предложила артистка Алла Пугачева, чтобы муж находился под присмотром.

«У меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы здесь живу. Алла это придумала, чтоб я здесь под присмотром был», — заявил Галкин* в интервью латвийскому телеканалу 1188. По его словам, он не покидает дом артистки в Юрмале.

16 сентября 2022 года Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Ранее артист сообщил, что ему не дают провести концерт в Казахстане. В стране его не хотели видеть и не предоставляли площадки для выступлений, передает «Дни.ру».

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что во время гастролей часто гостит у певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. По его словам, такую идею предложила артистка Алла Пугачева, чтобы муж находился под присмотром. «У меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы здесь живу. Алла это придумала, чтоб я здесь под присмотром был», — заявил Галкин* в интервью латвийскому телеканалу 1188. По его словам, он не покидает дом артистки в Юрмале. 16 сентября 2022 года Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Ранее артист сообщил, что ему не дают провести концерт в Казахстане. В стране его не хотели видеть и не предоставляли площадки для выступлений, передает «Дни.ру». *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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