Пугачева отправила Галкина* жить с другой женщиной

08 сентября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Максим Галкин* заявил, что Алла Пугачева предложила идею с жильем Лаймы Вайкуле Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что во время гастролей часто гостит у певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. По его словам, такую идею предложила артистка Алла Пугачева, чтобы муж находился под присмотром. «У меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы здесь живу. Алла это придумала, чтоб я здесь под присмотром был», — заявил Галкин* в интервью латвийскому телеканалу 1188 . По его словам, он не покидает дом артистки в Юрмале. 16 сентября 2022 года Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Ранее артист сообщил, что ему не дают провести концерт в Казахстане. В стране его не хотели видеть и не предоставляли площадки для выступлений, передает «Дни.ру». *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что во время гастролей часто гостит у певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. По его словам, такую идею предложила артистка Алла Пугачева, чтобы муж находился под присмотром. «У меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы здесь живу. Алла это придумала, чтоб я здесь под присмотром был», — заявил Галкин* в интервью латвийскому телеканалу 1188. По его словам, он не покидает дом артистки в Юрмале. 16 сентября 2022 года Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Ранее артист сообщил, что ему не дают провести концерт в Казахстане. В стране его не хотели видеть и не предоставляли площадки для выступлений, передает «Дни.ру». *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента