В Челябинске ребенок травмировался на детской площадке

В следственном комитете призвали владельцев детских площадок уделять особое внимание их безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ребенок травмировался во время прогулки на детской площадке. Об этом URA.RU сообщили 15 сентября в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Во время прогулки на одной из детских площадок, расположенных в Тракторозаводском районе Челябинска, ребенок упал на асфальт и получил травму головы. Следователи регионального следственного управления начали проверку по этому факту. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности детской площадки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью граждан, влечет за собой уголовную ответственность по ст. 238 УК РФ. Санкция статьи, среди прочего, предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.