В Челябинске ребенок травмировался на детской площадке

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Наталья Котова на благоустройстве Тракторозаводского района. Челябинск , ребенок, детский городок, девочка, детская площадка, игровой комплекс
В следственном комитете призвали владельцев детских площадок уделять особое внимание их безопасности Фото:

В Челябинске ребенок травмировался во время прогулки на детской площадке. Об этом URA.RU сообщили 15 сентября в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Во время прогулки на одной из детских площадок, расположенных в Тракторозаводском районе Челябинска, ребенок упал на асфальт и получил травму головы. Следователи регионального следственного управления начали проверку по этому факту. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности детской площадки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью граждан, влечет за собой уголовную ответственность по ст. 238 УК РФ. Санкция статьи, среди прочего, предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

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В Челябинске ребенок травмировался во время прогулки на детской площадке. Об этом URA.RU сообщили 15 сентября в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Во время прогулки на одной из детских площадок, расположенных в Тракторозаводском районе Челябинска, ребенок упал на асфальт и получил травму головы. Следователи регионального следственного управления начали проверку по этому факту. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности детской площадки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью граждан, влечет за собой уголовную ответственность по ст. 238 УК РФ. Санкция статьи, среди прочего, предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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