Боевой группе «Царские волки» передадут дроны-камикадзе со складными крыльями 18 сентября 2023 в 05:31 Размер текста - 17 + Новый беспилотник имеет небольшой вес и компактность за счет складных крыльев Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дроны-камикадзе «БАС-80» со складными крыльями будут преданны для испытаний в зоне СВО боевой группе «Царские волки». Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. «Мы передали „Царским волкам“ пару наших „БАС-80“, чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации. Благодаря конструкции со складными крыльями он может помещаться в тубус, в котором и переносится оператором», — передает слова Дудорова РИА Новости. За счет использования композитных материалов беспилотник легкий и компактный. Его вес около 1,7 килограмма. Дрон может развивать скорость до 130 километров в час и преодолевать расстояние до 30 километров. Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации планируется использование беспилотных грузовых транспортных средств (ТС). Они будут выполнять задачи по доставке вооружения, гуманитарных грузов и эвакуации раненных военнослужащих. Дроны-камикадзе «БАС-80» со складными крыльями будут преданны для испытаний в зоне СВО боевой группе «Царские волки». Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. «Мы передали „Царским волкам“ пару наших „БАС-80“, чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации. Благодаря конструкции со складными крыльями он может помещаться в тубус, в котором и переносится оператором», — передает слова Дудорова РИА Новости. За счет использования композитных материалов беспилотник легкий и компактный. Его вес около 1,7 килограмма. Дрон может развивать скорость до 130 километров в час и преодолевать расстояние до 30 километров. Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации планируется использование беспилотных грузовых транспортных средств (ТС). Они будут выполнять задачи по доставке вооружения, гуманитарных грузов и эвакуации раненных военнослужащих. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям