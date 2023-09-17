17 сентября 2023

Боевой группе «Царские волки» передадут дроны-камикадзе со складными крыльями

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Подготовка операторов FPV-дронов. Екатеринбург, квадрокоптер, квадрик, дрон
Новый беспилотник имеет небольшой вес и компактность за счет складных крыльев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дроны-камикадзе «БАС-80» со складными крыльями будут преданны для испытаний в зоне СВО боевой группе «Царские волки». Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Мы передали „Царским волкам“ пару наших „БАС-80“, чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации. Благодаря конструкции со складными крыльями он может помещаться в тубус, в котором и переносится оператором», — передает слова Дудорова РИА Новости.

За счет использования композитных материалов беспилотник легкий и компактный. Его вес около 1,7 килограмма. Дрон может развивать скорость до 130 километров в час и преодолевать расстояние до 30 километров.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации планируется использование беспилотных грузовых транспортных средств (ТС). Они будут выполнять задачи по доставке вооружения, гуманитарных грузов и эвакуации раненных военнослужащих.

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Дроны-камикадзе «БАС-80» со складными крыльями будут преданны для испытаний в зоне СВО боевой группе «Царские волки». Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. «Мы передали „Царским волкам“ пару наших „БАС-80“, чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации. Благодаря конструкции со складными крыльями он может помещаться в тубус, в котором и переносится оператором», — передает слова Дудорова РИА Новости. За счет использования композитных материалов беспилотник легкий и компактный. Его вес около 1,7 килограмма. Дрон может развивать скорость до 130 километров в час и преодолевать расстояние до 30 километров. Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации планируется использование беспилотных грузовых транспортных средств (ТС). Они будут выполнять задачи по доставке вооружения, гуманитарных грузов и эвакуации раненных военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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