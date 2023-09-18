Снаряд ВСУ попал в здание администрации главы ДНР в центре Донецка

18 сентября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Армия Украины наносит удары по центру Донецка, передает Алексей Кулемзин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным telegram-каналов, снаряд попал в здание администрации Донецка. «Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале . По информации telegram-канала Readovka, в результате обстрела повреждено здание администрации Донецка. Информация о пострадавших пока отсутствует. Обновлено в 15:28 по мск. Кулемзин подтвердил попадание снаряда в кровлю административного здания на бульваре Пушкина. В начале сентября Кулемзин сообщал, что ВСУ обстреляли детский сад в Донецке. Снаряды попали по объекту дважды. 17 сентября Украина также повредила здание детского сада в Кировском районе города, передает RT.

Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным telegram-каналов, снаряд попал в здание администрации Донецка. «Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. По информации telegram-канала Readovka, в результате обстрела повреждено здание администрации Донецка. Информация о пострадавших пока отсутствует. Обновлено в 15:28 по мск. Кулемзин подтвердил попадание снаряда в кровлю административного здания на бульваре Пушкина. В начале сентября Кулемзин сообщал, что ВСУ обстреляли детский сад в Донецке. Снаряды попали по объекту дважды. 17 сентября Украина также повредила здание детского сада в Кировском районе города, передает RT.