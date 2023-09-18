Снаряд ВСУ попал в здание администрации главы ДНР в центре Донецка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу, stock
Армия Украины наносит удары по центру Донецка, передает Алексей Кулемзин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным telegram-каналов, снаряд попал в здание администрации Донецка.

«Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. По информации telegram-канала Readovka, в результате обстрела повреждено здание администрации Донецка. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Обновлено в 15:28 по мск. Кулемзин подтвердил попадание снаряда в кровлю административного здания на бульваре Пушкина.

В начале сентября Кулемзин сообщал, что ВСУ обстреляли детский сад в Донецке. Снаряды попали по объекту дважды. 17 сентября Украина также повредила здание детского сада в Кировском районе города, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным telegram-каналов, снаряд попал в здание администрации Донецка. «Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. По информации telegram-канала Readovka, в результате обстрела повреждено здание администрации Донецка. Информация о пострадавших пока отсутствует. Обновлено в 15:28 по мск. Кулемзин подтвердил попадание снаряда в кровлю административного здания на бульваре Пушкина. В начале сентября Кулемзин сообщал, что ВСУ обстреляли детский сад в Донецке. Снаряды попали по объекту дважды. 17 сентября Украина также повредила здание детского сада в Кировском районе города, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...