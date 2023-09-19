Банки отметили повышенный спрос на золотые слитки со стороны населения

19 сентября 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

Крупные банки обладают достаточным запасом золотых слитков, чтобы обеспечить потребность населения Фото: Анна Майорова © URA.RU На фоне роста инфляции и резких валютных колебаний граждане России все чаще стали скупать золотые слитки. Своими наблюдениями поделились специалисты банков. «Мы видим рост спроса на золотые слитки не только в последние две недели, но и за более широкий период. Интерес к драгметаллам остается стабильным, при этом мы ожидаем умеренный рост спроса до конца года. Всплеск покупок слитков был зафиксирован в июле, продажи выросли в 1,5 раза. Обычно покупателями становятся состоятельные клиенты», — пояснили участники рынка в интервью изданию « Коммерсант ». Аналитики приходят к выводу, что такая тенденция сложилась из-за того, что РФ в прошлом году заняла второе место в мире по добыче золота. Объемы производства резко выросли, из-за санкционных ограничений экспорт был затруднен, на рынке образовался профицит. При этом компании были вынуждены продавать золото в убыток по заниженной себестоимости. Сейчас ситуация изменилась, подчеркивают эксперты. Из всех финансовых активов золото является одним из наиболее устойчивым. Оно никогда не обесценивалось полностью. При этом стоит учитывать, что золото не всегда растет в цене — нужно быть готовым к риску. Ранее Минфин выступил с предложением разрешить россиянам покупать золото за валюту. По мнению авторов проекта, такая мера позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне роста инфляции и резких валютных колебаний граждане России все чаще стали скупать золотые слитки. Своими наблюдениями поделились специалисты банков. «Мы видим рост спроса на золотые слитки не только в последние две недели, но и за более широкий период. Интерес к драгметаллам остается стабильным, при этом мы ожидаем умеренный рост спроса до конца года. Всплеск покупок слитков был зафиксирован в июле, продажи выросли в 1,5 раза. Обычно покупателями становятся состоятельные клиенты», — пояснили участники рынка в интервью изданию «Коммерсант». Аналитики приходят к выводу, что такая тенденция сложилась из-за того, что РФ в прошлом году заняла второе место в мире по добыче золота. Объемы производства резко выросли, из-за санкционных ограничений экспорт был затруднен, на рынке образовался профицит. При этом компании были вынуждены продавать золото в убыток по заниженной себестоимости. Сейчас ситуация изменилась, подчеркивают эксперты. Из всех финансовых активов золото является одним из наиболее устойчивым. Оно никогда не обесценивалось полностью. При этом стоит учитывать, что золото не всегда растет в цене — нужно быть готовым к риску. Ранее Минфин выступил с предложением разрешить россиянам покупать золото за валюту. По мнению авторов проекта, такая мера позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке.