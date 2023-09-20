Свердловский экс-директор школы попал под суд за хищение и подделку документов

20 сентября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Мужчина будучи учителем и директором воровал деньги из бюджета Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего бывшего директора одной из школ в Березовском. Его, по данным ведомства, обвиняют в похищении бюджетных средств и подделке документов. «По версии следствия, мужчина с 2014-го по 2023-й работал сначала учителем, а потом и директором в школах Березовского. Он изготовил диплом кандидата наук, который давал ему право получать доплаты за ученую степень в размере 20% от оклада учителя. Так он получил свыше 278 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». На посту директора он воспользовался схемой и получил еще девять тысяч рублей. Его обвиняют по уголовным статьям «мошенничество с использованием служебного положения» и «использование заведомо подложного документа». Обвиняемый возместил ущерб. Несмотря на это, его дело передали в Березовский городской суд.

Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего бывшего директора одной из школ в Березовском. Его, по данным ведомства, обвиняют в похищении бюджетных средств и подделке документов. «По версии следствия, мужчина с 2014-го по 2023-й работал сначала учителем, а потом и директором в школах Березовского. Он изготовил диплом кандидата наук, который давал ему право получать доплаты за ученую степень в размере 20% от оклада учителя. Так он получил свыше 278 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». На посту директора он воспользовался схемой и получил еще девять тысяч рублей. Его обвиняют по уголовным статьям «мошенничество с использованием служебного положения» и «использование заведомо подложного документа». Обвиняемый возместил ущерб. Несмотря на это, его дело передали в Березовский городской суд.