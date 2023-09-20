Свердловский экс-директор школы попал под суд за хищение и подделку документов

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Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, политик, чиновник, бумаги, дресс-код, деловой стиль, бизнесмен, документы, клерк, пиджак, парламентарии, дипломат, офисный работник, деловой стиль одежды
Мужчина будучи учителем и директором воровал деньги из бюджета Фото:

Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего бывшего директора одной из школ в Березовском. Его, по данным ведомства, обвиняют в похищении бюджетных средств и подделке документов.

«По версии следствия, мужчина с 2014-го по 2023-й работал сначала учителем, а потом и директором в школах Березовского. Он изготовил диплом кандидата наук, который давал ему право получать доплаты за ученую степень в размере 20% от оклада учителя. Так он получил свыше 278 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». На посту директора он воспользовался схемой и получил еще девять тысяч рублей.

Его обвиняют по уголовным статьям «мошенничество с использованием служебного положения» и «использование заведомо подложного документа». Обвиняемый возместил ущерб. Несмотря на это, его дело передали в Березовский городской суд.

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Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего бывшего директора одной из школ в Березовском. Его, по данным ведомства, обвиняют в похищении бюджетных средств и подделке документов. «По версии следствия, мужчина с 2014-го по 2023-й работал сначала учителем, а потом и директором в школах Березовского. Он изготовил диплом кандидата наук, который давал ему право получать доплаты за ученую степень в размере 20% от оклада учителя. Так он получил свыше 278 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». На посту директора он воспользовался схемой и получил еще девять тысяч рублей. Его обвиняют по уголовным статьям «мошенничество с использованием служебного положения» и «использование заведомо подложного документа». Обвиняемый возместил ущерб. Несмотря на это, его дело передали в Березовский городской суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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