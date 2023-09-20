В Екатеринбурге устроили погоню за голым пассажиром троллейбуса. Видео

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Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, троллейбус
Екатеринбуржец без одежды пытался сесть в общественный транспорт, но ему не дали этого сделать Фото:

В Екатеринбурге горожане помогли сотруднику Росгвардии поймать голого мужчину, который попытался проникнуть в троллейбус №33. Неадекватного екатеринбуржца планируют передать врачам, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

«Голый мужик пытался сесть в троллейбус №33, но за ним начал бегать полицейский. Что ни день, то какая-то дичь происходит», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр ЕКБ».

К посту было прикреплено видео, на котором голый мужчина убегает от сотрудника Росгвардии. Дорогу ему перекрывают двое прохожих, и беглец в итоге попадает в руки силовика.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского управления Росгвардии. Там ответили, что экипаж вневедомственной охраны прибыл по сигналу «Тревога» с охраняемого объекта. «Задержан мужчина, находящийся в неадекватном состоянии. В настоящее время сотрудники ожидают прибытия бригады медиков для передачи им задержанного», — рассказали в ведомстве.

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В Екатеринбурге горожане помогли сотруднику Росгвардии поймать голого мужчину, который попытался проникнуть в троллейбус №33. Неадекватного екатеринбуржца планируют передать врачам, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области. «Голый мужик пытался сесть в троллейбус №33, но за ним начал бегать полицейский. Что ни день, то какая-то дичь происходит», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр ЕКБ». К посту было прикреплено видео, на котором голый мужчина убегает от сотрудника Росгвардии. Дорогу ему перекрывают двое прохожих, и беглец в итоге попадает в руки силовика. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского управления Росгвардии. Там ответили, что экипаж вневедомственной охраны прибыл по сигналу «Тревога» с охраняемого объекта. «Задержан мужчина, находящийся в неадекватном состоянии. В настоящее время сотрудники ожидают прибытия бригады медиков для передачи им задержанного», — рассказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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