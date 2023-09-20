В Екатеринбурге устроили погоню за голым пассажиром троллейбуса. Видео

20 сентября 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец без одежды пытался сесть в общественный транспорт, но ему не дали этого сделать Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге горожане помогли сотруднику Росгвардии поймать голого мужчину, который попытался проникнуть в троллейбус №33. Неадекватного екатеринбуржца планируют передать врачам, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области. «Голый мужик пытался сесть в троллейбус №33, но за ним начал бегать полицейский. Что ни день, то какая-то дичь происходит», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр ЕКБ». К посту было прикреплено видео, на котором голый мужчина убегает от сотрудника Росгвардии. Дорогу ему перекрывают двое прохожих, и беглец в итоге попадает в руки силовика. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского управления Росгвардии. Там ответили, что экипаж вневедомственной охраны прибыл по сигналу «Тревога» с охраняемого объекта. «Задержан мужчина, находящийся в неадекватном состоянии. В настоящее время сотрудники ожидают прибытия бригады медиков для передачи им задержанного», — рассказали в ведомстве.

В Екатеринбурге горожане помогли сотруднику Росгвардии поймать голого мужчину, который попытался проникнуть в троллейбус №33. Неадекватного екатеринбуржца планируют передать врачам, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области. «Голый мужик пытался сесть в троллейбус №33, но за ним начал бегать полицейский. Что ни день, то какая-то дичь происходит», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр ЕКБ». К посту было прикреплено видео, на котором голый мужчина убегает от сотрудника Росгвардии. Дорогу ему перекрывают двое прохожих, и беглец в итоге попадает в руки силовика. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского управления Росгвардии. Там ответили, что экипаж вневедомственной охраны прибыл по сигналу «Тревога» с охраняемого объекта. «Задержан мужчина, находящийся в неадекватном состоянии. В настоящее время сотрудники ожидают прибытия бригады медиков для передачи им задержанного», — рассказали в ведомстве.