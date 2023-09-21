Застройщик захватил землю и сломал забор у пермской пенсионерки

Жительница Перми Лидия Черкасова боролась с застройщиком, который построил многоквартирный дом рядом с ее участком. Из-за того, что ее забор отступает на 0,5 метра от ее границы участка вглубь, строители отпилили часть забора, заняли частную территорию и засыпали ее песком.
«Строители кусок забора с надписью спилили, а на оставшийся прикрепили электрощиток и протянули провода. Ее забор уже был сломан в двух местах, накренился, столбы покосились, на участок насыпали строительного мусора, песка, сломали малину», — сообщает Properm. Пенсионерка пошла разбираться бригадиром, но он начал с ней ругаться, а строители ничего не восстановили.
Лидия Черкасова позже обратилась с жалобой в Росреестр, однако там заявили, что они не могут оштрафовать или выдать предупреждения нарушителю и отправили ее в администрацию Индустриального района. В районной администрации сказали, что провели выездное обследование и вынесли предостережение. Но это ничего не изменило. После обращения пермячки в прокуратуру история повторилась с тем же результатом. Из прокуратуры переслали жалобу в администрацию района и Росреестр.
После этого Черкасова решила пойти в суд и посоветовалась с юристом, который порекомендовал ей заключить досудебное соглашение. По нему, застройщик должен выплатить 50 тысяч рублей, убрать песок, мусор и восстановить забор. Деньги перевели, а мусор так и не убрали и забор не восстановили. Представители застройщика в свою очередь комментировать изданию ничего не стали, заявив, что заключили уже досудебное соглашение.
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